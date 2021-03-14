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Николай Статкевич: Весна чувствуется даже здесь

14.03.2021 06:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Николай Статкевич: Весна чувствуется даже здесь
Николай Статкевич
Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич уже 285 дней незаконно находится под арестом. Супруга политика Марина Адамович публикует его письмо из-за решетки:

«Весна чувствуется даже здесь. Только с сентябрь еще не видел солнца. Пока вижу только его блики на верхней части прогулочных камер».


Марина Адамович эмоционально прокомментировала письмо мужа:

- Четыре года он видел солнце через решетку и колючую проволоку прогулочного дворика только с апреля по сентября. А сейчас этот опыт они хотят распространить на всех.

Нежить. Не получится!
 
 
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Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции опубликовала письмо от мужа.
 
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