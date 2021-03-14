Источник материала: UDF



Николай Статкевич

«Весна чувствуется даже здесь. Только с сентябрь еще не видел солнца. Пока вижу только его блики на верхней части прогулочных камер».

- Четыре года он видел солнце через решетку и колючую проволоку прогулочного дворика только с апреля по сентября. А сейчас этот опыт они хотят распространить на всех.



Нежить. Не получится!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николай Статкевич: Весна чувствуется даже здесь Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции опубликовала письмо от мужа.

эмоционально прокомментировала письмо мужа: