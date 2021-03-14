|
Николай Статкевич: Весна чувствуется даже здесь
Источник материала: UDF
Николай Статкевич
«Весна чувствуется даже здесь. Только с сентябрь еще не видел солнца. Пока вижу только его блики на верхней части прогулочных камер».
Марина Адамович эмоционально прокомментировала письмо мужа:
- Четыре года он видел солнце через решетку и колючую проволоку прогулочного дворика только с апреля по сентября. А сейчас этот опыт они хотят распространить на всех.
Нежить. Не получится!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга одного из лидеров белорусской оппозиции опубликовала письмо от мужа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)