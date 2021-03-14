|
Топ-5 силовиков, уволенных Лукашенко после выборов: где им нашли новую работу
Источник материала: UDF
Фото: belta.by
Таким образом после президентских выборов 2020 года Александр Лукашенко полностью сменил верхушку силового блока.
Александр Конюк
Фото: tut.by
Конюк был уволен с поста генерального прокурора в сентябре прошлого года.
Чем запомнился. Конюк проработал генпрокурором целых 9 лет. Все эти годы избегал общения с прессой, уходил от ответов на вопросы о задержаниях известных персон. После увольнения выяснилось, что его сын работал в компании PandaDoc, которая попала под репрессии.
Где устроился после отставки. В ноябре руководитель страны отправил Конюка послом в Армению.
Андрей Равков
Фото: belta.by
В сентябре прошлого года Лукашенко уволил Равкова с поста госсекретаря Совета безопасности со словами:
«Мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате».
Чем запомнился. Бывший министр обороны проработал в Совбезе чуть больше полугода. Внятной линией поведения за это время не отметился. Летом заявлял о российских боевиках на территории Беларуси, завел страницу в Фейсбуке, где клеймил протестовавших «уличных героев».
Где устроился после отставки. Был отправлен послом в Азербайджан, который активно закупает белорусскую военную технику. Месяц назад вручил верительные грамоты Ильхаму Алиеву.
Валерий Вакульчик
Фото: zarya.by
Вакульчик был уволен с поста госсекретаря Совбеза в октябре. Но более важной была его отставка с должности председателя КГБ месяцем ранее. Комитет госбезопасности он возглавлял 8 лет.
Чем запомнился. Вакульчик очень удачно оседлал для себя тему борьбы с коррупцией, за что его не раз нахваливал Лукашенко. При Вакульчике КГБ расследовал все громкие коррупционные дела, комитет отправлял за решетку и бизнесмена Юрия Чижа, и бывшего начальника Службы безопасности президента Андрея Втюрина, и известных медиков.
Где устроился после отставки. С осени прошлого года Вакульчик работает помощником президента-инспектором по Брестской области.
Юрий Караев
Фото: belta.by
Как и Вакульчика, Лукашенко уволил Караева в конце октября прошлого года.
Чем запомнился. Оправданием насилия и зверств со стороны сотрудников МВД в августе 2020 года. А также высказываниями из сливов аудиозаписей с голосом, похожим на его. На этих записях мужчина, например, говорит о Сергее Тихановском:
«Такая тварь опаснее всех... Нет на него статьи – надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!».
Другое шокирующее высказывание с аудиозаписей:
«Новый мем: синей жопой спасли страну!».
Где устроился после отставки. С осени прошлого года – помощник президента-инспектор по Гродненской области.
Виктор Лукашенко
Фото: dpa
В феврале текущего года Виктор Лукашенко был отправлен отцом в отставку с должности помощника президента по национальной безопасности, которую он занимал больше 13 лет.
Чем запомнился. Непубличностью и постоянным сопровождением отца при инспектировании им силовых структур.
Где устроился после отставки. Увольнение старшего сына Лукашенко было завернуто в красивую обертку: отец уступил ему пост президента НОК. Но МОК руководителем организации его не признал.
Кто еще был уволен из руководителей, близких к силовому блоку
Осенью прошло года Лукашенко отправил в отставку председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, который работал на этой должности больше 6 лет. Вскоре Сенько отправили послом в Китай.
В январе от поста министра по чрезвычайным ситуациям был освобожден Владимир Ващенко, который руководил МЧС больше 10 лет. Официальная причина – увольнение в запас по возрасту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им подыскали тепленькие местечки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)