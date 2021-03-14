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Датский инвестиционный фонд Nordea избавляется от гособлигаций Беларуси

14.03.2021 07:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Датский инвестиционный фонд Nordea избавляется от гособлигаций Беларуси
Офис Nordea / nordea.com
Датский инвестиционный фонд Nordea заявил, что продает еврооблигации Беларуси за 186 миллионов датских крон (около 30 миллионов долларов США). Решение было принято «после дебатов об ответственности за финансирование недемократического режима».

Таким образом, все четыре датские компании, купившие их летом 2020 года, решили отказаться от белорусских ценных бумаг.

Между тем, Национальное антикризисное управление сообщает, что переговоры с Raiffeisen, одним из трёх банков, разместивших еврооблигации в Беларуси, запланированы на следующую неделю. Если банк признает выпуск облигаций незаконным, у инвесторов появится причина потребовать их досрочное погашение.
 
 
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Переговоры с Raiffeisen запланированы на следующую неделю.
 
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