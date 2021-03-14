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Офис Nordea / nordea.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Датский инвестиционный фонд Nordea избавляется от гособлигаций Беларуси Переговоры с Raiffeisen запланированы на следующую неделю.

Таким образом, все четыре датские компании, купившие их летом 2020 года, решили отказаться от белорусских ценных бумаг.Между тем, Национальное антикризисное управление сообщает, что переговоры с Raiffeisen, одним из трёх банков, разместивших еврооблигации в Беларуси, запланированы на следующую неделю. Если банк признает выпуск облигаций незаконным, у инвесторов появится причина потребовать их досрочное погашение.