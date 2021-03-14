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Датский инвестиционный фонд Nordea избавляется от гособлигаций Беларуси
Источник материала: UDF
Офис Nordea / nordea.com
Таким образом, все четыре датские компании, купившие их летом 2020 года, решили отказаться от белорусских ценных бумаг.
Между тем, Национальное антикризисное управление сообщает, что переговоры с Raiffeisen, одним из трёх банков, разместивших еврооблигации в Беларуси, запланированы на следующую неделю. Если банк признает выпуск облигаций незаконным, у инвесторов появится причина потребовать их досрочное погашение.
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Переговоры с Raiffeisen запланированы на следующую неделю.
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