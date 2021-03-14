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Лукашенко заявил, что у Беларуси нет друзей в мире. А как же Китай и Россия?

14.03.2021 07:24 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко заявил, что у Беларуси нет друзей в мире. А как же Китай и Россия?
Фото: president.gov.by
13 марта, общаясь с журналистами после церемонии награждения участников Республиканского зимнего спортивного праздника «Минская лыжня – 2021», Александр Лукашенко заявил, что у страны «нет друзей в мире». Его слова приводит БЕЛТА.

«То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданным. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью», – отметил Александр Лукашенко.


Он добавил, что здравых людей в стране всегда было больше, подавляющее большинство их и сейчас.

«А нюансы не для сегодняшнего дня. Очень многое есть что рассказать. Но это со временем, – заинтриговал Лукашенко. – Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет».


Политик отметил, что ему «очень многое есть что рассказать» об общественно-политической ситуации в стране, но это будет сделано «со временем».
 
 
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«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», – отметил он.
 
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