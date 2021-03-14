Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

БЕЛТА

«То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданным. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью», – отметил Александр Лукашенко.

«А нюансы не для сегодняшнего дня. Очень многое есть что рассказать. Но это со временем, – заинтриговал Лукашенко. – Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко заявил, что у Беларуси нет друзей в мире. А как же Китай и Россия? «Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», – отметил он.

Он добавил, что здравых людей в стране всегда было больше, подавляющее большинство их и сейчас.Политик отметил, что ему «очень многое есть что рассказать» об общественно-политической ситуации в стране, но это будет сделано «со временем».