«Все тела уникальны». Лысая женщина удалила грудь из-за болезни и объяснила, почему считает себя красивой

Источник материала: Tut.by

Жительница американского штата Мичиган потеряла волосы, удалила грудь из-за болезни и объяснила, почему она считает себя красивой, историю публикует lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

27-летняя Мариса Киммел начала лысеть в девять лет, ей диагностировали алопецию. Мариса вспоминает, что сильно комплексовала из-за своего внешнего вида и всячески пыталась скрыть недостаток волос накладными прядями и париками.

В 2019 году врачи предостерегли Марису, что из-за мутации гена BRCA1 в ее организме увеличился риск развития рака молочной железы на 80 процентов. Женщина приняла решение провести профилактическую двойную мастэктомию и удалить молочные железы.

«Я надеюсь, что каждый, кто увидит мои снимки и познакомится с моей историей, сможет поверить в себя и не будет опускать руки. Я хочу делиться настоящими кадрами из жизни, без фильтров и обработки. Нет ничего постыдного в том, что отличает нас друг от друга. Все тела красивы и уникальны», — пишет Мариса в своем инстаграме. Тем самым она хочет поддержать женщин, которые столкнулись с неуверенностью в себе из-за несовершенств своего тела.

Подписчики благодарят Марису в комментариях за смелость и искренность: «Ты не представляешь, как много сил мне придаешь», «Ты такая красивая! Я счастлива, что нашла твою страницу», «Помогать другим женщинам преодолевать их потери и страхи и принимать себя любыми — вот ваша миссия, прекрасная Мариса», «Ты прекрасна! Спасибо, что вдохновляешь меня и других женщин, которые перенесли мастэктомию или еще готовятся к ней, Ты навсегда в моем сердце».