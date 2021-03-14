ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Все тела уникальны». Лысая женщина удалила грудь из-за болезни и объяснила, почему считает себя красивой

14.03.2021 07:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница американского штата Мичиган потеряла волосы, удалила грудь из-за болезни и объяснила, почему она считает себя красивой, историю публикует lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

27-летняя Мариса Киммел начала лысеть в девять лет, ей диагностировали алопецию. Мариса вспоминает, что сильно комплексовала из-за своего внешнего вида и всячески пыталась скрыть недостаток волос накладными прядями и париками.

В 2019 году врачи предостерегли Марису, что из-за мутации гена BRCA1 в ее организме увеличился риск развития рака молочной железы на 80 процентов. Женщина приняла решение провести профилактическую двойную мастэктомию и удалить молочные железы.

«Я надеюсь, что каждый, кто увидит мои снимки и познакомится с моей историей, сможет поверить в себя и не будет опускать руки. Я хочу делиться настоящими кадрами из жизни, без фильтров и обработки. Нет ничего постыдного в том, что отличает нас друг от друга. Все тела красивы и уникальны», — пишет Мариса в своем инстаграме. Тем самым она хочет поддержать женщин, которые столкнулись с неуверенностью в себе из-за несовершенств своего тела.

Подписчики благодарят Марису в комментариях за смелость и искренность: «Ты не представляешь, как много сил мне придаешь», «Ты такая красивая! Я счастлива, что нашла твою страницу», «Помогать другим женщинам преодолевать их потери и страхи и принимать себя любыми — вот ваша миссия, прекрасная Мариса», «Ты прекрасна! Спасибо, что вдохновляешь меня и других женщин, которые перенесли мастэктомию или еще готовятся к ней, Ты навсегда в моем сердце».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я надеюсь, что каждый, кто увидит мои снимки и познакомится с моей историей, сможет поверить в себя и не будет опускать руки».
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 силовиков, уволенных Лукашенко после выборов: где им нашли новую работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by