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Белорусы пришли на съемки юмористического проекта ТНТ в БЧБ-одежде. И попали в финал!
Источник материала: UDF
«Минские» — белорусская команда, выступающая в жанре импровизационной комедии. Фото: vk.com/improvteams
«Минские» — действующий чемпион проекта «Импровизация. Команды». В первом сезоне нового шоу они не только прошли в финал, но и завоевали победу. Но на этом парни решили не останавливаться и пришли играть во второй сезон проекта. За команду выступают Сергей Шевелев, Максим Заяц, Сергей Горох и Артем Гаус.
Ко всему прочему, парни принимали участие в съемках в одежде белых и красных цветов. БЧБ есть и на главной фотографии профиля аккаунта команды в Instagram.
«Импровизация. Команды» — новый телевизионный проект, который «вырос» из шоу «Импровизация». Его суть в том, что команды без подготовки должны смешно шутить на заданные ведущим темы. Телеканал ТНТ запустил проект только в 2020-м году, сейчас идет второй сезон.
Напомним, что у минской команды есть
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«Минские» — действующий чемпион проекта «Импровизация. Команды».
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