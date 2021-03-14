Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Какие традиции в Прощеное воскресенье

Что нельзя делать в праздник

Молитва на Прощеное воскресенье

Господи милосердный, Отче наш небесный, что учишь нас любить и прощать.



Покорнейше просим простить грехи наши: делами, поступками, словом злым, или мыслями греховными.



Услышь детей своих, Отче наш, которые на коленях стоят перед тобой в молитве.



Услышь, Царю Небесный, раскаяния наши искренние.



Прости и наполни сердца наши добротой и милосердием к ближнему.



Дай силы и мудрости своей простить и быть прощеными.



Аминь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прощеное воскресенье: что ни в коем случае нельзя делать, важные традиции и молитва Строго запрещается в этот день отказывать кому-либо из просящих в прощении.

Также 14 марта христиане чтят память святой мученицы Евдокии, которая по церковным преданиям обладала даром исцелять больных и нуждающихся.В православном календаре в Прощеное воскресенье также вспоминают изгнание Адама и Евы из Рая за нарушение ими Божьей заповеди.Последнее воскресенье перед Великим постом (продлится до Пасхи), когда завершается масленичная седмица, является и последним днем, когда еще разрешается скоромная пища, но без мяса - рыба, молочные продукты, яйца.В Прощеное воскресенье принято трижды попросить прощения у каждого знакомого человека. «Бог простит, и я прощаю», - говорят обычно в ответ.Также считается, что за стол нужно сесть 7 раз (это символизирует количество недель в Великом посту).Был в старину интересный обычай после ужина в этот день не убираться со стола, а просто накрывать чистой простыней, а сверху - шкурой овцы мехом наружу. Верили, что тогда весь год в семье все будет спокойно и счастливо.Рекомендовалось в Прощеное воскресенье по возможности обязательно посетить церковную службу, так как в этот особый день в храмах читается Нагорная проповедь, где говорится о прощении обид ближним, без чего человек сам не может получить прощения грехов, а священник просит прощения у своих прихожан.Еще в этот день ходили в баню, чтобы смыть с себя все грехи перед началом Великого поста.В древности в Прощеное воскресенье принято было ходить на могилы умерших родственников, оставлять угощения и подарки для почивших близких, и просить их о помощи.Строго запрещается в этот день отказывать кому-либо из просящих в прощении, что считается большим грехом.Ссориться и ругаться, и вообще злиться в этот праздник считается очень плохой приметой.Не стоит сегодня заниматься тяжелой работой и физическим трудом.Нельзя оставлять вечером еду.