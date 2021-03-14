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«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»
Источник материала: Хартия'97
«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»
Мощное видео о белорусской Революции.
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— Друзья! Спасибо Вам всем, кто продолжает борьбу!
Борьбу за наших героев, томящихся в тюрьмах, борьбу против синелапого узурпатора, борьбу за лучшее будущее Беларуси!
Спасибо за вашу смелость, за волю к сопротивлению, за слова поддержки.
Против режима восстало всё беларусское общество, от пенсионеров до студентов!
Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!
Пока мы выходим защищать и бороться за свое, Беларусь - жыве!
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Мощное видео о белорусской Революции.
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