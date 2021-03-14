ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»

14.03.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»

  • 14.03.2021, 8:11
«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»

Мощное видео о белорусской Революции.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видеоподборку своих читателей с сильными моментами белорусской Революции:

— Друзья! Спасибо Вам всем, кто продолжает борьбу!

Борьбу за наших героев, томящихся в тюрьмах, борьбу против синелапого узурпатора, борьбу за лучшее будущее Беларуси!

Спасибо за вашу смелость, за волю к сопротивлению, за слова поддержки.

Против режима восстало всё беларусское общество, от пенсионеров до студентов!

Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!

Пока мы выходим защищать и бороться за свое, Беларусь - жыве!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощное видео о белорусской Революции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в областных центрах Беларуси с 15 по 21 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by