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Сегодня - Международный день числа пи. Что это такое и как отмечать
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 14 марта, в день рождения Альберта Эйнштейна, любители математики отмечают неофициальный праздник — День числа пи. Рассказываем, что это, и заодно вспоминаем интересные факты о числе пи.
День числа пи
Поэтому «истинные математики» празднуют эту дату в 1.59.26 дня (в 12-часовой системе). Те же, кто придерживается 24-часовой системы, считают, что в этот момент часы показывают 13.59, и предпочитают отмечать праздник ночью.
День пи был признан национальным праздником в 2009 году и отмечается на международном уровне. Особенным стал 2015 год, когда отмечался «день пи века» — 14.03.15.
Как можно отмечать этот праздник? Очень просто! Можно есть «еду пи», то есть ту, что начинается на слог «пи» (подойдут и пицца, и пирожки). Еще можно испечь «пи-рог» (Pi pie) с изображением греческой буквы «пи» или с первыми цифрами самого числа, играть в игры, начинающиеся на «пи», читать хвалебные речи в честь числа π и его роли в жизни человечества, рисовать антиутопические картины мира без π, решать головоломки и загадки, водить хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом, или даже пробежать расстояние, равное началу числа пи (то есть более трех километров).
Что такое число пи и как его вычисляют?
Число пи — это математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру. Обозначается буквой греческого алфавита «π».
Впервые это число обозначил греческой буквой британский математик Уильям Джонс в 1706 году, а общепринятым оно стало после работ Леонарда Эйлера в 1737 году. Но то, что отношение длины окружности к диаметру одинаково для любой окружности, и то, что это отношение немногим более 3, было известно еще геометрам в Древнем Египте, Вавилоне, Древней Индии и Древней Греции.
Вероятно, сам Архимед первым предложил математический способ вычисления числа пи, для этого он вписывал в окружность и описывал около нее правильные многоугольники. Принимая диаметр окружности за единицу, этот древнегреческий ученый рассматривал периметр вписанного многоугольника как нижнюю оценку длины окружности, а периметр описанного многоугольника — как верхнюю оценку.
В целом представления древних математиков о числе пи отличаются от современных не более чем на 1%. Так, в Древнем Вавилоне его считали равным 3 (если точнее, то на глиняной табличке, сделанной примерно в 1900 году до н. э., было написано 3,125). В древнеегипетском папирусе периода Среднего царства (между 2040 и 1783 или 1640 годами до н. э.) число пи считалось как ≈ 3,16. Ведийский текст «Шатапатха-брахмана» дает в качестве приближения ≈ 3,139. А китайский философ и ученый Чжан Хэн во II веке предложил два эквивалента: ≈ 3,1724 и ≈ 3,1622.
Сейчас в цифровом выражении оно начинается как 3,141 592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.
Интересные факты о числе пи
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Рассказываем, что это, и заодно вспоминаем интересные факты о числе пи.
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