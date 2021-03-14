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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский депутат попался на торговле оружием В ходе обысков было обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия.

По данным следствия, депутат и двое его подельников совместно с пока неустановленными гражданами купили в Ленобласти финский пистолет-пулемет Suomi M-1, который использовался во время Советско-финляндской войны, а также переделанный револьвер «Наган» и более 100 патронов. В дальнейшем они продали оружие и получили за него 220 тысяч рублей. Также обвиняемые переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета «Судаева») под стрельбу боевыми патронами и сбыли его.Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и по статье «незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».Отмечается, что в ходе обысков в Петебурге и области было обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.