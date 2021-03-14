ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский депутат попался на торговле оружием

14.03.2021 08:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Российский депутат попался на торговле оружием
Иллюстративное фото
В Ленинградской области депутату Лодейнопольского муниципального района и его подельникам предъявлено обвинение в торговле и изготовлении оружия. По решению суда они заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, депутат и двое его подельников совместно с пока неустановленными гражданами купили в Ленобласти финский пистолет-пулемет Suomi M-1, который использовался во время Советско-финляндской войны, а также переделанный револьвер «Наган» и более 100 патронов. В дальнейшем они продали оружие и получили за него 220 тысяч рублей. Также обвиняемые переделали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета «Судаева») под стрельбу боевыми патронами и сбыли его.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и по статье «незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Отмечается, что в ходе обысков в Петебурге и области было обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе обысков было обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шарангович сделал голевую передачу, но «Нью-Джерси» вновь проиграли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by