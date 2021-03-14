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Гороскоп здоровья на неделю с 15 по 21 марта советует контролировать физические нагрузки
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Гороскоп здоровья на неделю для знаков стихии Огня
Овен
Удачными окажутся достижения в работе, карьере и даже любви. Будет возможность дополнительно подзаработать. Но стоит обратить внимание на свое здоровье, не исключены проблемы с сердцем. Поэтому нужно чаще отдыхать. На выходных не исключено участие на каком-то мероприятии, где можно познакомиться с интересными людьми.
Лев
Эта неделя принесет много радостных моментов. Ожидаются новые знакомства, которые будут благоприятно воздействовать на дальнейшие обстоятельства. В данный период не стоит заниматься спортом и перегружать свой организм. Можно лишь допустить пешие прогулки, которые пойдут на пользу.
Стрелец
Есть большая вероятность ухудшения самочувствия. Поэтому стоит обратиться к врачу, и не запускать свое состояние. Неплохо скажутся прогулки на свежем воздухе. А занятия спортом помогут укрепить мышцы и принести бодрость.
Гороскоп здоровья на неделю для знаков стихии Земли
Телец
Астрологи рекомендуют обратить внимание на свой рацион питания, возможно некоторые продукты стоит исключить. Иначе будут неизбежны заболевания пищеварения и ощущение дискомфорта. Удачными будут занятия йогой, аэробикой.
Дева
Питание необходимо для нашей жизнедеятельности. Поэтому важно следить чтобы продукты содержали все необходимые элементы. Благоприятный период для посещения косметолога, а также похода в сауну. Удачными окажутся физические нагрузки.
Козерог
Удачное время для посещения парикмахерской, важно хорошо и красиво выглядеть. Можно сменить гардероб, что принесет радость и положительные эмоции. Не исключены приятные знакомства и романтические сюрпризы.
Гороскоп здоровья на неделю для знаков стихии Воздуха
Близнецы
Физические нагрузки не рекомендуются, есть большая вероятность травм. Полезными окажутся занятия в бассейне, которые помогут расслабиться и получить удовольствие. Стоит обратить особое внимание на питание. А чтобы не ухудшилось самочувствие необходимо стараться чаще отдыхать.
Весы
Полезно будет сменить свой стиль. Не исключены романтические знакомства. Которые порадуют и взбодрят. Прилив сил и энергии помогут добиться нужных целей. Не исключены головные боли и легкое недомогание. Главное не запустить до ухудшения. Полноценный отдых и занятия йогой дадут возможность перезагрузиться и взбодриться.
Водолей
Желательно стараться не совершать необдуманных поступков. Неприятные ситуации могут заставить нервничать и эмоциональный фон будет напряжен. Можно отправляться в поездки или путешествия, которые дадут возможность расслабиться и восстановить жизненные силы. Важно обращать внимание на свой внутренний мир, который иногда может давать сбои.
Гороскоп на неделю для знаков стихии Воды
Рак
В данное время нужно постараться избегать конфликтов, чтобы не было психических перегрузок. Могут обостриться старые заболевания. Удачно сложатся покупки, которые будут радовать. Не исключены травмы, поэтому желательно физически не напрягаться.
Скорпион
Удачное время для занятий плаванием. Это укрепит здоровье и принесет бодрость. Нежелательны диеты, которые могут навредить состоянию здоровья. Прогулки и свежий воздух будут полезными. Лучше не перетруждаться, а чаще отдыхать.
Рыбы
Не исключены аллергические реакции, поэтому важно тщательно присмотреться к своему здоровью. Возможно надо исключить некоторые продукты питания, которые могут этим реакциям способствовать. Полезны профилактические процедуры и спокойные занятия спортом.
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Чтобы не ухудшилось самочувствие необходимо стараться чаще отдыхать.
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