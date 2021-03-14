Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Овен (21 марта — 19 апреля)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Овен (21 марта — 19 апреля)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рак (22 июня — 22 июля)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как обижаются представители разных знаков зодиака Близнецы не обижаются, но удачно используют попытки их обидеть.

Овнам достается последнее место среди знаков зодиака. Они в принципе не способны на кого-то обижаться. Ведь этим людям попросту все равно, что другие говорят. У них свое мнение. Но обижать специально все же Овнов не стоит. Ведь сломанные руки вряд ли кому-то нужны.Стрельцы также огненный знак, как и Овен, и обижать этих людей нет смысла. Им все равно, что другие думают или говорят.Близнецы не обижаются, но удачно используют попытки их обидеть. Это дает им возможность размяться, выпустить пар и неприятных внутренних личностей. Они могут ругаться в ответ, плеваться, бросать тарелки. Но на самом деле этим людям глубоко на всех плевать.Не стоит пытаться обижать Водолея, ведь это дохлый номер. Эти люди сами знают о себе все и мнение окружающих их попросту не волнует.Козерога обидеть нельзя, но зато можно задеть. Критика для них – весьма уязвимое место. Но задеть удастся лишь раз. Потом уже не докричаться до Козерога.Скорпион обижается редко, но метко. Он попросту выбрасывает человека из своей жизни и больше в нее никогда не пускает. И все попытки – это лишь потеря времени и не более.Золотое центральное место досталось Весам. Эти люди могут обидеться из-за чепухи, но вряд ли станут это показывать. А позже они поймут, что произошло недоразумение. Весы легкие и отходчивые.Девы могут поглотить любую обиду и сделать вид, что все в порядке. Иногда способны понять и простить. Дева может обижаться, а потом записывать на человека компромат, изучать самые уязвимые места. А потом попросту наказывает обидчика.Львов легко обидеть. Но они не показывают это. Ведь не царское дело обижаться на простолюдинов.Тельцы всегда найдут причину подуться и обидеться хотя бы на кого-то. Эти люди считают себя незаменимыми. Они обожают обижаться. При этом Тельцы спокойно могут сказать о том, почему дуются и выяснить все сразу.Рыбы могут обидеться на пустом месте. Потом они будут долгое время игнорировать обидчика и не разговаривать с ним, заставляя чувствовать себя виноватым. Потом и самому не захочется обижать Рыбу.Раки – самые обидчивые люди. После того, как кто-то обидел представителей этого знака зодиака они попросту уходят в себя, закрываются, стараясь защититься.