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Вскрытие сейфа, если забыли кодовую комбинацию

14.03.2021 08:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вскрытие сейфа, если забыли кодовую комбинацию
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С подобной ситуацией сталкиваются многие владельцы сейфов! Мастера служб вскрытия сейфовых замков в Минске https://master-zamkov.by/vskrytie-sejfa/ говорят о том, что не менее трети экстренных вызовов происходит из-за того, что пользователь забыл или потерял код от замка.

Что делать, если забыли кодовую комбинацию?


В первую очередь, успокоиться и оставить попытки самостоятельного вскрытия кодового замка. Современные сейфы имеют эффективную защиту и без определенных знаний и инструментов их не открыть. Во-вторых, если сейф выпущен недавно и оснащен кодовым электронным замком, скорее всего, он имеет функцию аварийного открывания при помощи мастер-ключа. Стоит его поискать! Если ключ остался внутри сейфа, возможно, вы не поменяли заводскую кодовую комбинацию. Обычно она состоит из простого набора цифр от 1 и до 6 и указывается производителем в инструкции, прилагаемой к сейфу. Если все же мастер-код изменен, остается позвонить в профильную службу и вызвать на помощь специалиста.

Способы вскрытия сейфов


Перед тем, как приступить к открытию сейфа, мастер определяет модель и тип замка, а затем подбирает оптимальный способ вскрытия:

Механические лимбовые сейфы, оснащенные поворотной ручкой с металлическим кольцом, открываются путем набора кодовой комбинации из четырех цифр. Обычно используется различные приборы:

- стетоскоп, позволяющий специалисту прослушивать звуки внутри конструкции и определить нужный код;

- автоматический кодоподбиратель, которые анализирует звуки внутри замка и отсекает неподходящие комбинации. На подборку цифрового кода уходит около 20-30 минут.

- электронные сейфы имеют панель с кнопками для ввода кодовой комбинации и встроенный/внешний источник питания. Если электричество перестает поступать, механизм замка блокируется и не открывается даже при вводе правильного кода. Некоторые модели сейфов имеют защиту от многократного ввода кодовой комбинации, – дверь изнутри фиксируется дополнительными засовами. На этот случай производитель предусмотрел аварийный механический ключ, который рекомендует хранить вне сейфа.

Если сработала система двойной блокировки, проводится высверливание дверной створки. Достаточно одного крошечного отверстия для вскрытия сейфа, после чего оно запрессовывается и заваривается. При этом конструкция не теряет взломостойких характеристик и эстетичного внешнего вида.
 
Теги: Минск
 
 
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Перед тем, как приступить к открытию сейфа, мастер определяет модель и тип замка.
 
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