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Готовится к смерти? Больной раком иллюзионист Сафронов составил завещание

14.03.2021 08:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Готовится к смерти? Больной раком иллюзионист Сафронов составил завещание
Сергей Сафронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, что Сергей Сафронов серьезно болен. Врачи диагностировали ведущему рак лимфатической системы. Узнав об этом, фокусник сообщил о составленном завещании.

38-летний артист не скрывает своих эмоций. Мужчина заранее решил все юридические нюансы, распорядившись своим имуществом. Если верить словам шоумена, сделал он это задолго до того, как узнал о тяжелом недуге.

Сергей Сафронов подчеркнул, что не собирается опускать руки. Актер готов бороться с внезапными жизненными трудностями и преодолевать рак. Он уверен, что сможет приложить максимум усилий для эффективной борьбы с недугом.

«Составил завещание. Но когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это, что семья это одно, а завещание расставит все на свои места», – признался иллюзионист.


Стоит отметить, что ведущий «Битвы экстрасенсов» нормально себя чувствует. Сергей старается радовать людей и не планирует ходить убитый горем. В трудную минуту артиста поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса и многочисленные родственники.

Напомним, неделю назад вскрылись ужасающие подробности о состоянии Сафронова. Тогда фокусник и сознался, что уже активно лечится и проходит курс химиотерапии. К слову, телезвезда наблюдается в самой обычной городской больнице. Сергей не считает правильным платить миллионы, чтобы с его короны на голове сдували пылинки. Он был согласен на стандартные условия лечения.

Артист добавил, что в диагнозе специалисты написали первую/вторую стадию заболевания. Несмотря на позитивный настрой шоумена, врачи выстраивают не самые утешительные прогнозы: есть большая вероятность, что это не исцелить.
 
 
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