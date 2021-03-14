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Названы лидеры по росту цен с начала года

14.03.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За первые два месяца 2021 года лидерами по удорожанию стали бананы (на 34,91%), виноград (+29,37%), свекла (+24,96%), свежие огурцы (23,08%) и морковь (+22,78%), свидетельствуют данные Белстата.

Названы лидеры по росту цен с начала года
Фото pixabay.com

На 21,34% увеличилась цена картофеля, на 17,05% — маргарина, на 16,89% — сладкого перца, на 16,16% — соли, на 14,05% — белокочанной капусты.

Более чем на 10% подорожало также газоснабжение (+14,83%), техническое обслуживание жилых помещений (+11,37%), электроснабжение (+10,05%), услуги дошкольных учреждений (+10,16%).

Стоимость лекарств возросла на 10,19%.

Как сообщалось, общий рост потребительских цен с начала года составил 3,10%. Февральская инфляция (1,94%) оказалась рекордной после февраля 2016 года (2,91%). За этот период месячный рост цен на 1% и более был зафиксирован в октябре 2017 года (1,20%), феврале 2019 года (1,34%), феврале 2020 года (1,00%), декабре 2020 года (1,23%) и январе 2021 года (1,14%).

За два месяца этого года продовольствие, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия значительнее всего подорожали в Брестской области (+3,69%). Далее — Могилевская область (+3,54%), Минск (+3,39%), Гродненская (+3,12%), Гомельская (+3,11%), Минская (+3,00%) и Витебская (+2,99%).

 
Теги: Минск
 
 
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За первые два месяца 2021 года лидерами по удорожанию стали бананы (на 34,91%), виноград (+29,37%), свекла (+24,96%), свежие огурцы (23,08%) и морковь (+22,78%), свидетельствуют данные...
 
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