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В юбилейной ливрее: в Минск прибыл второй самолет Embraer 195-E2
Источник материала: Навiны
13 марта в национальном аэропорту Минск приземлился новый Embraer 195-E2, который стал вторым воздушным судном данного типа во флоте авиакомпании «Белавиа».
Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры «25», а на фюзеляже — слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском).
Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор между «Белавиа» и лизинговой компанией AerCap Holdings N.V.
По словам специалистов «Белавиа», главная отличительная характеристика Embraer 195-E2 — его экономичность. Двигатель GTF, полностью закрытая конструкция шасси и увеличенное крыло помогают существенно снизить расходы топлива — на 25,4% из расчета на одно пассажирское место.
Также у Embraer 195-E2 снижены выбросы окиси азота на 35%, а выбросы углекислого газа — на 50%. Это делает самолет самым тихим и экологичным в своем классе и дает возможность снизить стоимость авиабилетов, увеличив при этом уровень сервиса.
«Белавиа» стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Воздушное судно рассчитано на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе. Такая конфигурация позволяет перевозить на 18 пассажиров больше, чем в самолете первого поколения.
«Белавиа» и бразильский производитель воздушных судов Embraer сотрудничают уже восемь лет. Белорусский авиаперевозчик успешно эксплуатирует 13 самолетов данного аэростроительного конгломерата. Новый Embraer 195-E2 станет четырнадцатым судном бразильского происхождения во флоте авиакомпании.
В настоящий момент воздушный флот «Белавиа» насчитывает:
девять самолетов Boeing 737-800;
Фото «Белавиа»
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13 марта в национальном аэропорту Минск приземлился новый Embraer 195-E2, который стал вторым воздушным судном данного типа во флоте авиакомпании «Белавиа».
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