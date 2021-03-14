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Шарангович сделал голевую передачу, но «Нью-Джерси» вновь проиграли
Источник материала: Навiны
«Нью-Джерси Девилз» потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Белорусский «дьявол» Егор Шарангович в самом начале второй двадцатиминутки встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» бросил по воротам — от голкипера шайба отскочила в перекладину и заметалась во вратарской, откуда ее в прыжке и переправил в сетку Оливер Вальстрем. Счет стал 2:1 в пользу «Нью-Джерси».
Больше в этот вечер хозяева не забрасывали, а вот гости отметились двумя голами. Итог — 3:2 в пользу «островитян».
Отметим, что в 24 матчах этого сезона «дьяволы» проиграли 16.
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«Нью-Джерси Девилз» потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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