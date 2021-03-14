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Шарангович сделал голевую передачу, но «Нью-Джерси» вновь проиграли

14.03.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Нью-Джерси Девилз» потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Шарангович сделал голевую передачу, но «Нью-Джерси» вновь проиграли
Фото носит иллюстративный характер

Белорусский «дьявол» Егор Шарангович в самом начале второй двадцатиминутки встречи с «Нью-Йорк Айлендерс» бросил по воротам — от голкипера шайба отскочила в перекладину и заметалась во вратарской, откуда ее в прыжке и переправил в сетку Оливер Вальстрем. Счет стал 2:1 в пользу «Нью-Джерси».

Больше в этот вечер хозяева не забрасывали, а вот гости отметились двумя голами. Итог — 3:2 в пользу «островитян».

Отметим, что в 24 матчах этого сезона «дьяволы» проиграли 16.

 
 
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«Нью-Джерси Девилз» потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
 
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