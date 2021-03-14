Мошенник, который подделывает ссылки на популярные сервисы и забирает ваши деньги, в «Без лица» (видео)

Источник материала: Onliner «Все началось с того, что я заказал товар, который мне не пришел. Покупал я его на честно заработанные деньги, поэтому погоревал сначала. А потом решил сделать то же самое: дать объявление по хорошей цене, принять деньги и поменять сим-карту. Никаких мук совести я не испытываю, как бы вы меня ни называли», — говорит герой нового выпуска «Без лица».

— Когда мы даем объявление, в нем нет ни слова о доставке. Нужно найти такого человека, который сам попросит, чтобы ты ему отправил товар. При этом с ним важно вести диалог, обсуждать какие-нибудь выдуманные проблемы, созваниваться. В итоге он предложит деньги, а я не откажусь.

Если предлагает мало, то я пускаю в ход примерно такую историю: «Вы знаете, я так уже отправлял, но нехороший человек не выкупил товар и мне пришлось за свои деньги возвращать его обратно».

Чаще всего сходимся на 40—50% от рыночной цены. Как только деньги приходят, я снимаю объявление. Это мой принцип, даже если были еще клиенты на удочке. Потом меняю симку в телефоне, и все по новой. Одна сим-карта приносит 30—50 тысяч российских рублей, иногда больше. За 3—4 дня можно заработать около 150 тысяч российских рублей. Это 2—3 объявления.

Самое сложное — найти уникальные фото и видео для объявления. Бывали случаи, когда клиент спрашивал: что это за фигня, фото из соседнего объявления?

Меня иногда поражает глупость людей. Был один клиент, который «купил» у меня три раза. И мой товарищ кинул его еще дважды.

Можно и самим «покупать». Главный поставщик денег — телеграм-боты. Копируешь в такой бот объявление — он генерирует ссылку, в которой сообщается о переводе средств. Человек вводит данные карты, и вместо получения денег они у него списываются. Потом ты ему кидаешь сообщение якобы от техподдержки банка: такова процедура — деньги сначала замораживаются, а потом возвращаются с такой же суммой сверху.

Можно кинуть ему новое сообщение: извините, я неправильно сделал, адрес не указал, давайте сделаем возврат средств. Делаешь в боте ссылку на якобы возврат средств — у человека снова списываются деньги. И так можно по 3—4 раза, пока деньги не закончатся.

В это сложно поверить, но таких ботов очень много. Подделываются ссылки под любые сервисы.

Боты берут себе около 20% комиссии. Остальное отправляют мне в виде крипты, например.

Еще один смешной вид мошенничества — микрозаймы. Я давал объявление о том, что переведу деньги на карту. Но для составления договора мне нужна была подпись, чтобы обязательно совпадала с подписью на карте. Как проверить? «Пришлите фото подписи на карте, я сверю и переведу деньги». Люди присылали образец подписи на карте, не понимая, что мне на самом деле нужен был код безопасности, который они не закрыли.

Каждый день на моих глазах совершаются десятки таких операций. На самом деле их тысячи. При всем желании милиция не сможет справиться с таким потоком.

Хотите назвать меня мразью? Успокойтесь, я хорошо себя чувствую. Если и есть какие-то внутренние переживания, то только за свою безопасность. Не более того.

А для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

жиголо и содержанку;

мужчину, который работает webcam-моделью;

того, кто был в рабстве.

Если это вы или ваш знакомый, пишите Игорю на почту id@onliner.by или стучите в Telegram/Instagram @Dzemiankou. Если же вы хотите рассказать какую-то интересную жизненную историю, но по понятным причинам не готовы открыть свое лицо, тоже пишите!

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