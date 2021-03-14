Ремонт за копейку. Молодая семья преобразила квартиру под сдачу, потратив $300 на «квадрат»

Источник материала: Onliner Эту квартиру наши сегодняшние конкурсанты купили в 2018 году. Супруги разработали дизайн в бесплатной программе и приступили к ремонту. Все траты хозяева старались тщательно фиксировать — подробную таблицу вы сможете увидеть в конце текста. Этим рассказом мы завершаем очередной этап конкурса «Ремонт за копейку», поучаствовать в котором можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Начнем с небольшой статистики. Всего было потрачено:

$14 291, или же $304 за «квадрат»;

1 календарный год;

104 дня, или 570 часов, проведенных на стройке;

35 111 руб., из которых на услуги — 739 руб., на бытовую технику — 8842 руб.

2018 год. Жена в декрете, ребенок совсем маленький, а с запада угрожают санкциями. Вот и решили как-то спасти белок в клетке, прикупив квартиру для сдачи в аренду. Посмотрели по сторонам, нашли подходящий вариант — однокомнатную квартиру площадью 47,5 кв. метров в хорошем новом районе. Квартира на последнем этаже: лучше бороться с течью крыши, чем с соседями над тобой.





Пока дом достраивался, мы с супругой в бесплатной дизайнерской программе рисовали различные варианты планировки квартиры. В итоге остановились на интерьере с отдельной спальней. В программе же «проектировали» и всю мебель.





В этой истории не учитывается стоимость базового строительного оборудования (сабельная пила, болгарка, перфоратор, шуруповерт, лазерный нивелир со штативом, штраборез), необходимого для производства работ, так как оно у меня уже было куплено ранее, а пылесос использовался старый бытовой, который успешно сгорел от строительной пыли.

В феврале 2020 года мы получили ключи и буквально сразу же начали работы по демонтажу стен и электрики. Для правильного формирования угла рассвета оконных проемов, а также монтажа в дальнейшем теплых пластиковых откосов была демонтирована штукатурка и ближайший слой пены. Проем в ванной мы увеличили и сместили, чтобы установить 70-ю дверь, ведь в стандартный проем под 60-ю дверь невозможно внести стиральную и сушильную машину стандартного размера.









Новую стену решили класть на клей-пену. Получилось быстро, чисто, просто и, самое главное, очень прочно.





Чтобы по стенам не пошли трещины, мы затянули их в сетку. Штукатурили по маякам, для чего купили специальную систему, с которой быстро и просто можно сделать идеально ровные стены. Клей и штукатурку с легкостью замешивали обычным шуруповертом, благодаря чему сэкономили на покупке миксера. Штукатурили гипсовым раствором: хорошо тянется, быстро сохнет, что в целом очень удобно.





Электрика была просчитана и собрана с учетом включения всех возможных электроприборов одновременно. Так в квартиру от распределительного щита был затянут вводной кабель 3×10, а квартирный щиток собрал в себе блок перенапряжения, 20 автоматов, 2 УЗО и 3 импульсных реле. Кабель использовал не поддерживающий горение, с пониженным уровнем выделения газа и дыма ВВГнг-LS: для освещения — 3×1,5, розеток — 3×2,5, сушильной и стиральной машины — 3×4, индукционной плиты и проточного водонагревателя — по 3×6.





Вся электрика растянута по потолку, а по стенам — строго вертикально, чтобы была возможность без страха делать отверстия в любом удобном нам месте.





Сантехнику делал на базе коллекторной разводки, к каждому потребителю идет отдельная труба из сшитого полиэтилена (Pex).

Сантехническую арматуру в полном объеме купить в Минске не удалось, поэтому заказывал в период закрытия границ из Москвы, но через могилевскую фирму. Она же предоставила в пользование инструмент для обжима.

На этом же этапе из-за отсутствия полипропиленового паяльника и нецелесообразности его покупки был приглашен через сервис «Услуги» на Onliner мастер для удаления отводов на полотенцесушитель и поворота выводов полипропиленовой трубы в нужную нам точку для соединения коллекторной разводки. Услуги мастера обошлись в 100 руб.





Со шпатлевкой у меня проблемы (как-то изначально не задалось), поэтому все стены шпатлевала супруга, пока я занимался сантехникой. Стены готовили под белые жидкие обои, поэтому шпатлевали и красили укрывистой грунт-краской по два слоя.





Изюминкой квартиры стал пол в ванной — из натурального бутового речного камня. Идея принадлежит супруге, она же его и укладывала. Отобранные вручную речные камни обошлись по 96 копеек за 1 кг, а суммарно, с морской галькой, пол вышел в 136 руб. Клеили белым мраморным клеем, после шлифовки покрывали полуматовым лаком для камней.





Стены в ванной тоже остались без плитки (ну не умеем). Покрыли их декоративной штукатуркой «Desan Пассаж», что заняло буквально пару часов.

Технология нанесения жидких обоев очень схожа со шпатлеванием стен, так что этим занималась супруга. Обои приятны на ощупь, обладают высокой шумоизоляцией и пластичностью, наносятся бесшовно и, что немаловажно, ремонтопригодны в точечном исполнении.

Черновой пол достался от застройщика без существенных замечаний, поэтому укладка ламината на еловую 5-мм подложку прошла без проблем. По времени вместе с балконом это заняло три полных рабочих дня.

Монтаж и проверка чистовой электрики из 43 розеток и 10 выключателей отняли еще один рабочий день, а монтаж теплых пластиковых откосов с использованием пластикового клея вместо привычного герметика — два дня.





Спустя 330 часов, проведенных на стройке, наконец-то перешли к сборке чистовой сантехники и мебели, которая по ранее спроектированным параметрам была заказана на распиле из 18-мм ЛДСП Egger, а для ее сборки с «Алиэкспресса» приехал кондуктор за 130 руб. Собирать мебель с помощью кондуктора одно удовольствие — присадка под петли или потайной крепеж, сверление под конфирматы и шканты больше не проблема.





Так как объем мебели для квартиры оказался значительным, а сборка получилась небыстрой, доставку распила осуществляли частями. Сначала собирали столбы из ЛДСП и зашивали сантехническую арматуру в ванной — 350 руб., потом заказали кухонный полуостров и большой шкаф — 2070 руб. Тумба под умывальник и полки для шкафа обошлись в 410 руб., кровать/гардеробная и полки шкафа-купе — в 1720 руб. Двери-купе заказали у изготовителя столешницы за 538 руб. Столешница из акрилового камня с приклеенной мойкой обошлась в 2380 руб.





















Параллельно заказали и ЛДСП-наличники на межкомнатные двери в цвет мебели, а сами двери выбрали из крашеного МДФ белорусского производства за 675 руб. Установкой дверей занимался мастер. Его услуги обошлись в 220 руб., что несколько дороже обычной установки, так как наши нестандартные наличники пришлось садить на контактный клей.





Натяжной потолок заказывали у знакомых: качество такое же, как и у именитых фирм, а цена ниже. В кухне/гостиной и коридоре в качестве основного света реализовали светящиеся линии по 24 Вт/м, а в остальных помещениях установили обычные диодные светильники. Вышло 2120 руб. за потолок и 150 руб. за светильники.





Бытовую технику закупили заранее в период акции «Черная пятница» еще в 2019 году. Собирали через Каталог Onliner. Главным условием была закупка у одного продавца уже со скидкой. Так получилось добиться цен даже ниже скидочных и сэкономить приличную сумму. В прошлом году мы отдали 6050 руб., или $2860. Если бы мы купили все это сейчас, то отдали бы 8600 руб., или $3310. И это при том, что некоторые позиции «подешевели» в долларах на 50 единиц, а некоторые «подорожали» на 120—150! А белорусский холодильник «Атлант» (покупали без скидок) за год подорожал на $88! Надеюсь, зарплаты на заводе выросли соответственно.





















































Да, есть к чему придраться, особенно к расположению посудомойки. Но ее «впихнули» в уже готовый проект из расчета, что пусть лучше она будет. Да, квартира выглядит необжитой, но мы специально не покупали всякие «плюшки» для декора (а так чесались руки у супруги), потому что новые жильцы, возможно, приедут со своим, да и все, что нужно, можно обсудить и докупить уже точечно, что в конечном счете и произошло. В итоге теперь там есть журнальный столик, тумба под телевизор, пуфик, зеркало в гардеробе и панно на стене.

Квартиру сдали буквально за два дня с помощью сервиса «Аренда» на Onliner. Таблица затрат:

Аксессуары для уюта и комфорта Гладильная доска, постельные принадлежности, зеркало, кухонные принадлежности, пуфик, коврики и пр. 865 Br Бытовая техника (всего 8842 руб.) Сушильная машина Electrolux EW6CR527P 950 Br Кондиционер инверторный Gree Bora GWH09AAA-K3NNA2A 941 Br Аквасторож классика 110, 7 датчиков 860 Br Стиральная машина Electrolux EW6F4R08WU 840 Br Холодильник ATLANT ХМ 4307 750 Br Микроволновая печь Bosch BFL553MS0 740 Br Посудомоечная машина Bosch SMV25AX01R 740 Br Электрический духовой шкаф Bosch HBF234EB0R 670 Br Варочная панель Bosch PUE611BB1E 650 Br Пылесос Roidmi S1E XCQ05RM 403 Br Система обратного осмоса «Гейзер алегро М» 270 Br Вытяжка Elica Funny IX/A/60 214 Br Полотенцесушитель «Элна Вертикаль 6» 200 Br Утюг Bosch TDS2120 163 Br Монтажный комплект Electrolux STA9GW 160 Br Водонагреватель Thermex Surf Plus 6000 150 Br Насос дренажный Eco Flowatch 115 Br Звонок дверной 26 Br Мебель. Готовая (всего 5193 руб.) Столешница из акрила, с мойкой 2380 Br Диван «Армани Сильвер» 1350 Br Двери-купе 538 Br Барные стулья «Mio Tesoro Нарни BS» 480 Br Матрас Kondor 320 Br Тумба под ТВ 65 Br Тройная полка 60 Br Мебель. Распил (всего 4990 руб.) Шкаф на кухню, шкаф под столешницу и наличники на двери 2070 Br Кровать, гардероб 1030 Br Декор стены кровати и шкаф-купе 690 Br Шкаф за столбом и умывальник 410 Br ДСП на столбы и стену ванной 325 Br Журнальный столик и тумба под ТВ 269 Br ДСП, желтые и серые линии 195 Br Мебель. Фурнитура Профиль, петли, направляющие, конфирматы и т. п. 745 Br Прочее Кондуктор для мебели 120 Br Расходники Малярная летка, сетка, сверла, буры, пилы, респираторы, ножики, мешки, перчатки и пр. 443 Br Услуги Работа мастеров и службы доставки и вывоза 739 Br Черновая отделка Подложка, шпатлевка, штукатурка, краска, грунт, шурупы, гипсокартон, профили, пена, силикон, кирпичи, блоки, воздуховод и пр. 1563 Br Черновая сантехника Арматура, трубы, отводы, гофра, хомуты и пр. 1560 Br Черновая электрика Щит, кабель, гофра, клипсы, клеммы, подрозетники и пр. 1484 Br Чистовая отделка (всего 5215 руб.) Натяжной потолок 2120 Br Ламинат «Kastamonu Floorpan Blue 704 Дуб Касадор» с плинтусом 1113 Br Двери 675 Br Обои жидкие «Биопласт 011» 470 Br Штукатурка «Desan Пассаж» 220 Br Стекло закаленное, осветленное, 6 мм (одно разбили) 320 Br Камни 136 Br Откосы 78 Br Прочее 85 Br Чистовая сантехника (всего 2855 руб.) Душевая кабина River Sena 170×70×50 1700 Br Унитаз Kolo Pro Rimfree M39018000 с пневмокрышкой 260 Br Умывальник CeramaLux N9030A 207 Br Термосмеситель Deante Alpinia BGA 04BT 195 Br Смеситель Ledeme H52 L1152 152 Br Смеситель FRAP H48 F4348 137 Br Гигиенический набор GROHE 27513001 Tempesta F 85 Br Сифон Viega Simplex 285357 72 Br Кнопка Click-Clack 30 Br Шариковый сифон 17 Br Чистовая электрика (всего 496 руб.) Розетки, выключатели, рамки и т. д. Schneider Atlas 357 Br Светильники 138 Br Итог 35 111 Br

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