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Стоимость биткоина впервые превысила $61 тыс.
Источник материала: АФН
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла превысила отметку в $61 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.
Исторический максимум составляет $ $61556,59 за 1 биткоин. На 8:32 в воскресенье, 14 марта, биткоин торгуется у отметки $60,899 тыс.
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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла превысила отметку в $61 тыс., свидетельствуют данные портала Coindesk.
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