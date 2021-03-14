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В минувшую субботу в Минске были задержаны не менее 9 человек
Источник материала: АФН
В минувшую субботу в Минске был задержаны за участие в протесты и пикетирование не менее 9 человек, сообщают правозащитный центр «Весна» и волонтеры.
По данным ГУВД Мингорисполкома, были задержаны 10 человек. В частности, на улице Мирошниченко были и задержаны 5 женщин с «различными листовками».
Еще пятерых человек задержали за «пикетирование» здания администрации Центрального района «с использованием незарегистрированной символики».
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В минувшую субботу в Минске был задержаны за участие в протесты и пикетирование не менее 9 человек, сообщают правозащитный центр «Весна» и волонтеры.
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