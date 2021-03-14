Динара Алимбекова показала класс - ни одного промаха! Вторая в гонке преследования в Нове-Место

Динара Алимбекова финишировала второй в гонке преследования в Нове-Место

сообщает Прессбол. На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоялась женская гонка преследования на десять километров, в которой победила норвежка Тирил Экхофф, а второе место заняла белоруска Динара Алимбекова,Прессбол.





Примечательно, что на четырех огневых рубежах Алимбекова не допустила ни одного промаха.





13.03. Женщины. Гонка преследования. 10 км.





1.Т.Экхофф (Норвегия) — 27.13,6 (1).

2.Д.АЛИМБЕКОВА (Беларусь) — +34,6 (0).

3.Ф.Пройсс (Германия) — +40,2 (2).

4.М.Рэйселанд (Норвегия) — +41,6 (1).

5.Д.Вирер (Италия) — +46,0 (2).

6.М.Давидова (Чехия) — +52,6 (1).

...21.И.КРИВКО — +2.17,5 (1).

22.А.СОЛА — +2.24,4 (4).

...28.И.КРУЧИНКИНА — +2.46,6 (3).



