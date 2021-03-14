ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня - Прощеное воскресенье. Бог простит?

14.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Просить прощения перед началом Великого поста – одна из древних христианских традиций, которая пришла в религиозную практику из монастырей Египта и Палестины.

Сегодня - Прощеное воскресенье. Бог простит?
Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснакова
Монахи на время Великого поста уходили в пустыню, где проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они не были уверены, что пустыня не станет их последним пристанищем. Понимая, что могут умереть, монахи за день до расставания примирялись друг с другом. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.

И поэтому последнее воскресенье перед Великим постом неслучайно. И чтобы Господь принял наше покаяние, надо выполнить одно условие — не копить обид. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный», — говорит Христос в Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, глава 6-я).

В этот день в храмах служат вечерню с чином прощения.

Считается, что у Прощеного воскресенья нет закрепленной даты. В церковных календарях нет такого праздника. Как правило, отмечают его в последний день Масленицы. В этот день православные просят друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой совестью.

Как известно, покаяние невозможно без прощения, в преддверии Великого поста и установлен день, когда мы можем, не наступая на мозоли своего самолюбия, искренно произнести: "Прости меня!". И с облегчением услышать: "Бог простит! И я прощаю".

Отметим, что помимо церковных, есть еще народные обычаи. Считается, что масленицу надо проводить весело. С блинами. Народными гуляниями. Дальше - пост.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Просить прощения перед началом Великого поста – одна из древних христианских традиций, которая пришла в религиозную практику из монастырей Египта и Палестины.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Встречаем весну, и продолжаем бессрочный протест!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by