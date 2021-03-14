Сегодня - Прощеное воскресенье. Бог простит?

Монахи на время Великого поста уходили в пустыню, где проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они не были уверены, что пустыня не станет их последним пристанищем. Понимая, что могут умереть, монахи за день до расставания примирялись друг с другом. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.





И поэтому последнее воскресенье перед Великим постом неслучайно. И чтобы Господь принял наше покаяние, надо выполнить одно условие — не копить обид. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный», — говорит Христос в Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, глава 6-я).





В этот день в храмах служат вечерню с чином прощения.





Считается, что у Прощеного воскресенья нет закрепленной даты. В церковных календарях нет такого праздника. Как правило, отмечают его в последний день Масленицы. В этот день православные просят друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой совестью.





Как известно, покаяние невозможно без прощения, в преддверии Великого поста и установлен день, когда мы можем, не наступая на мозоли своего самолюбия, искренно произнести: "Прости меня!". И с облегчением услышать: "Бог простит! И я прощаю".



