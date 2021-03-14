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В пустыне Сахара ученые нашли объект, существовавший до планеты Земли

14.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В пустыне Сахара ученые нашли объект, существовавший до планеты Земли

  • 14.03.2021, 8:36
  • 2,162
В пустыне Сахара ученые нашли объект, существовавший до планеты Земли

Возраст его составляет 4,56 миллиарда лет, а вес — 32 килограмма.

В мае 2020 года в отдаленном районе пустыни Сахара обнаружили метеорит, который назвали Эрг-Шеш 002 в честь места его падения. Изучив находку, эксперты пришли к выводу, что это осколок протопланеты, существовавшей еще до появления Земли, сообщает «Вокруг Света. Украина».

Исследование проводила команда французских и японских ученых во главе с геохимиком Жаном-Али Барратом из Университета Западной Бретани. Они подчеркивают, что метеорит является «самой древней магматической породой», когда-либо попадавшей на Землю, и помогает по-новому взглянуть на формирование планет в ранней Солнечной системе.

Исследователи называют метеорит удивительной «капсулой времени», которая отличается от других групп астероидов и не похожа ни на один из фрагментов, обнаруженных до этого. «Находка позволяет говорить о том, что самые ранние протопланеты Солнечной системы были разрушены при столкновении или впоследствии соединились с растущими каменистыми планетами», — уточняют эксперты.

Эрг-Шеш старше Земли на несколько миллионов лет. По оценкам ученых, фрагмент откололся от протопланеты всего через несколько десятилетий после того, как ее кора остыла и кристаллизовалась.

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