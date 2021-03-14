Без штампа. 5 звёздных пар, которые не стали регистрировать брак

Источник материала: Tut.by

Общий быт, дети, дома и долгие годы совместной жизни не склонили эти пары в сторону официального оформления отношений. Вспоминаем знаменитостей, которые долгие годы живут семьей, официально таковой не являясь.

Елена Перминова и Александр Лебедев

Не так давно Перминова официально объявила, что в их семье ожидается пополнение — модель беременна четвертым ребенком. Бизнесмен и модель вместе уже более 15 лет, воспитывают троих общих детей, но о свадьбе, кажется, даже не помышляют.

Шакира и Жерар Пике

У этой невероятно красивой пары двое общих детей и, как говорит Шакира, один этот факт позволяет ей чувствовать себя законной супругой Жерара. Поклонники ждут фотографий в подвенечном наряде, но Шакире, кажется, больше нравится гонять на скейтборде и выкладывать эти видео в Instagram.

Напомним, что ее прошлые официальные отношения с адвокатом Антонио де Руа закончились некрасивым разводом, после которого бывший муж потребовал с певицы внушительную компенсацию.

Голди Хоун и Курт Рассел

Актеры живут вместе уже более 35 лет и считаются одной из самых крепких голливудских пар. Они вырастили детей Голди от предыдущих отношений (Оливера и Кейт Хадсон), а также их общего сына Уайетта. И несмотря на все это, официальная регистрация отношений до сих пор не входит в их планы.

Роузи Хантингтон-Уайли и Джейсон Стетхем