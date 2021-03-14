«Переезжаем, даже если мыться будем в тазике». Минчане продали квартиру и построили дом в деревне

Источник материала: Tut.by

План продать квартиру в Минске и за эти деньги стать обладателем дома в деревне со всеми удобствами в последнее время стал довольно популярным. На словах выглядит все просто, на самом же деле это уравнение со многими пугающими неизвестными: хватит ли денег и сил построить новое жилье, чем топить свой дом, откуда брать воду, где учить детей, как добираться до работы в город? Герои нашей статьи два года назад рискнули — продали квартиру, одолжили денег и начали строительство. Мы заглянули к ним в гости и посмотрели, как семья с тремя маленьким детьми, собакой и котами обосновались в 20 минутах от МКАД, что построили и сколько потратили на свою мечту.



Фото предоставили владельцы дома

Волшебный пинок

Сразу скажем, что деревня, в которую перебралась наши минчане, не выглядит как типичное вымирающее белорусское село — Минск рядом, есть газ и электричество, вдоль новых улиц отстроился целый коттеджный поселок. И все же поля вокруг и сельхозтехника на дорогах говорит о том, что это улучшенная версия сельской местности. Поэтому первый вопрос, который нас интересовал — что заставило семью с тремя детьми продать квартиру в Минске и перебраться на ПМЖ за город? Хозяйка нового дома Юлия и уже бывшая минчанка говорит, что к этому подтолкнул их, по сути, чужой человек — сосед.

— Вскоре после того, как у нас родилась дочка, сосед вошел в фазу активного праздника жизни: почти каждую пятницу и субботу он приглашал своих товарищей, и начиналось веселье, — рассказывает Юлия. — Прямо за стеной нашей спальни, буквально в 30 сантиметрах от наших уставших голов. Громкий смех, музыка, ежечасные выходы на балкон покурить (весь дым к нам в спальню) и искреннее недоумение по поводу того, почему же «человеку нельзя расслабиться после трудовой недели».

Участковый проводил с соседом беседы, но мало что менялось. В какой-то момент семья поняла, что хотя бы на лето надо уезжать из города. Стали подыскивать варианты — все не то. Появилась идея построить дачу, но посчитали, что, если строить что-то нормальное, надо продавать квартиру. Так пришли к выводу, что если продавать квартиру, то нужно жить за городом постоянно, а значит, и строить что-то для круглогодичного проживания.

Решение далось легко — Юлия переводчик-фрилансер, ее супруг 70% рабочего времени проводит за компьютером с выездами по работе в течение недели по мере необходимости.

— Сосед, кстати, поутих, вечеринки закатывать стал гораздо реже, — говорит Юлия. — Но процесс уже был запущен, и сомнений не было. Мы благодарны ему за этот волшебный пинок — не было бы этого конфликта, мы бы со временем расширились до какой-нибудь трешки и жили себе дальше в городе, как все.

Начало марафона

Своего участка у семьи не было, поэтому следующие два месяца были потрачены на поиск подходящего. Искали под определенные критерии. Например, не далее 15−20 км от Минска, но не сильно близко, так как город имеет свойство расширяться и «догонять» уехавших из него, как в случае с Колодищами, Тарасово и прочими.



Вид со двора

Участок смотрели желательно газифицированный. Хотя сейчас Юлия говорит, что за газом можно было и не гнаться — соседи прекрасно справляются с тепловым насосом и платят за электричество столько же, сколько и они.

Участок искали в новой застройке, а не в старых деревнях, где вокруг необитаемые старые хаты и мало соседей твоего возраста.

— Мы сходили на один аукцион потренироваться, чтобы понимать, как он работает, а уже на втором жарко торговались за наш участок с тремя другими участниками, — рассказывает Юлия о финале поисков. — От волнения меня била мелкая дрожь, поэтому я тихонько говорила следующую цену, с ужасом следя за тем, как мы приближаемся к нашему лимиту, а муж озвучивал цифры уверенным басом. Командная работа.

Выйдя с аукциона и получив кипу рекламных буклетов от дежурящих там представителей застройщиков, мы поняли, что произошло и насколько незначителен сделанный шаг вперед перед лицом предстоящего марафона. Но назад пути уже не было.

Проект дома мечты

Участок отхватил хороший кусок семейных сбережений, и на то, чтобы сразу же начинать строительство, денег не хватало даже с продажей квартиры. Поэтому было решено начинать в следующем году — летом залить фундамент, а зимой приступить к стройке.

— Мы перешли в режим накопления ресурсов, ездили на участок косить траву и дышать свежим воздухом, — рассказывает Юлия. — Разбили небольшой экспериментальный огородик и жили мечтой о доме.





И одновременно занимались проектированием. Проект заказали у архитектора Ивана Амосова (ребята нашли его, прочитав цикл статей на нашем портале «Дом в деревне для минчанина»). Он обошелся в 1400 долларов. Юлия считает, что это мизер по сравнению с глобальными расходами на строительство: «зато ты можешь сделать все именно так, как нужно тебе, а не искать компромиссы на базе уже существующего проекта».

— Планирование дома было целиком отдано мне на откуп, — говорит она. — Я взяла бумагу-миллиметровку, и план дома в 2D стал принимать очертания. Несколько месяцев мы с дизайнером перебрасывались корректировками, после каждой из которых я заново расставляла воображаемую мебель на плане и мысленно ходила по дому.

В итоге получился проект дома на 143 «квадрата» с оригинальной планировкой. Можно отметить большое пространство, отведенное под гостиную с прилегающей кухней, но с четким зонированием. В общей комнате выделили площадь под рабочие места. Такой подход оправдал себя в реалиях большой семьи — дети играют рядом, на виду, никто из родителей не прячется по офисам и комнатам.



Планировка дома на 143 м2

В доме две детские спальни, комната родителей со своим отдельным санузлом. Есть также дополнительная гостевая комната.

— Дом одноэтажный — когда гостили у подруги в Чехии, поняли, что два этажа — не про нас, — говорит Юлия. — Сходишь два раза на второй этаж, и третий раз как-то особо и не хочется. И это нам было еще слегка за 30. Минус нашего варианта — более дорогой фундамент.

Любовь с первого взгляда

Юлия говорит, что они с мужем никогда не задумывались серьезно, из чего строить: думали, что, как все, — керамзитобетон или силикат.

— До покупки участка пообщались с архитектором Иваном Амосовым, — говорит Юлия. — Мы посмотрели несколько построенных им жилых домом из дерева по технологии двойной сруб и поняли, что хотим только дерево. Да, его надо обрабатывать снаружи в идеале каждые 5−6 лет. Да, ввиду специфики деревянного дома перед укладкой плитки нужно соорудить плавающий каркас из металлических реек и гипсокартона, которые «съедят» минимум 7 см пространства. Но это была любовь с первого взгляда.





В процессе строительства появилось понимание, что деревянный дом дороже только на начальном этапе. Когда речь заходит об отделке снаружи и внутри — финальные цифры выравниваются с любыми другими материалами, так как дерево нужно всего лишь пошлифовать и покрасить, на этом отделка стен завершена.





Особый кайф, что, если на стене появится что-то — отметина от красок, например, или царапина — все элементарно исправляется простой шлифовкой и повторной покраской. А еще балдеем от балок в интерьере — гамак у нас висит постоянно, а недавно появился гамак для йоги. Елку тоже подвешиваем к балке — от котов, собак, детей, получается очень мило.

Все по плану

Как и планировалось, фундамент сделали летом. Он свайно-ростверковый с залитой поверху плитой. Плита отлита и на террасах. Ее специально выводили в уровень с полом дома, с учетом «пирога» из утеплителя и стяжки. В планах — облицевать ее плиткой.

Домокомплект заказали осенью, и в январе стройка стартовала. К этому времени Юлия с мужем как раз освободили проданную квартиру и переехали на съемное жилье.



Сборка домокомплекта. Фото предоставили владельцы дома

Два месяца ушло на то, чтобы рабочие сложили дом. Еще месяц — на крышу. Параллельно шла разводка электрики, затем около двух-трех недель понадобилось на разведение системы отопления, завершением которого стала стяжка пола. Оставшиеся три месяца шлифовали и красили стены внутри и снаружи, параллельно — укладка плитки и многое другое.

Стена их дома представляет собой «сэндвич», который состоит из профилированного бруса толщиной 7 сантиметров и 15 сантиметров пустого пространства между ними. Пространство заполнено эковатой, задутой внутрь специальной установкой. Эковата не горит, ее не едят мыши. Она же в пироге крыши.



Фото предоставили владельцы дома

— Зимние месяцы, пока собирался дом, мы приезжали на час-два, — говорит Юлия. — Наш новорожденный малыш спал в машине, старшие гуляли по участку. Весной работы ускорились. У нас был очень четкий план очередности работ, мы постоянно были на связи с людьми, которые должны были выполнять работы, чтобы не получилось простоя. Подобного организаторского опыта у нас не было, но в этом плане мы собой очень довольны. В доме постоянно кто-то что-то делал, причем обычно это были два-три человека одновременно. Например, укладка плитки происходила параллельно с покраской стен, параллельно также мог присутствовать электрик по чистовым работам, сантехник. За всю стройку было всего три или четыре дня, когда просто ничего не происходило.

Расходы на стройку

В ход пошли все накопления семьи, проданная квартира, небольшой «взнос» со стороны отца и сумма денег в долг на год от лучшей подруги. Еще очень кстати оказалось, что через сантехника-монтажника получилось оформить оборудование для котельной в рассрочку на полгода.



Фото предоставили владельцы дома

— В моем ежедневнике была священная страничка, где я карандашом тщательно записывала наши предстоящие траты и сводила балансы. К ориентировочным суммам расходов добавляла 20−40%, и в итоге расчеты оказывались весьма точны. В список добавлялись новые траты, старые с радостью стирались, балансы корректировались ластиком.



Фото предоставили владельцы дома

Большинство работ по отделке (шлифовка и покраска маслом) делали строители — объемы были недетские, а время поджимало. Исключение сделали для потолка и топочной — имитацию бруса шлифовали и красили самостоятельно, таким образом сэкономив для семейного бюджета около 800 долларов. В последние недели стройки экономия средств стояла очень остро, поэтому из тех же соображений Юлия фуговала плитку эпоксидкой лично — это стоило ей мозолей и рук, горящих огнем.



Для потолка использовалась акриловая краска — быстрее, удобнее и дешевле

— Наша мотивация была сильна — в бюджет стройки была заложена аренда квартиры ровно на 6 месяцев, и в моменты слабости, когда казалось, что можем не успеть, мы твердо повторяли нашу мантру: «Переезжаем, даже если мыться будем в тазике холодной водой», — рассказывает Юлия. — С утра ехали на стройку решать вопросы, иногда удавалось два-три часа пошлифовать и покрасить наш будущий потолок, пока он еще лежал на поддонах в виде досок. Обычно шлифовал муж, пока я развлекала детей, а потом готовую партию передавал в мои руки, и я красила, а дети переходили под опеку папы. Шутим, что наши дети выросли на стройке — местами было нелегко, но всегда весело. Это была замечательная страница нашей жизни. Когда уже переехали, стало проще — утром встал, пошлифовал, покрасил, сел работать. К концу лета как раз справились с нашим потолком.



Прихожая. Фото предоставили владельцы дома

После переселения, в первый год проживания, доделали санузлы, появилась новая мебель, в том числе изготовленная собственноручно из массива дерева.

— Когда ты продал квартиру и считаешь дни, оплачивая съемную, времени для передышки нет, да и в доме хочется жить, а не строить его, — признается Юлия. — В итоге мы переехали, и еще два дня плиточник приходил, чтобы доложить плитку в конце коридора между спальнями. Основное же было готово — дом покрашен, горячее водоснабжение есть, мультиварка с нами, холодильник в наличии.



Для покрытия стен использовалось масло. У него по сравнению с акриловыми красками есть важное преимущество — при обновлении его не нужно перешлифовывать. Фото предоставили владельцы дома

Юлия все записи со «священной странички» ежедневника свела в общую табличку расходов (в долларах). Она говорит, что в ней отражена большая часть расходов, но не все. Например, здесь нет стоимости окон и дверей, кухонной техники, сантехники, плитки и работ по ее укладке. Эти расходы не были включены сознательно — у всех разные вкусы, предпочтения и возможности:

ФУНДАМЕНТ Материалы (в том числе радоновая защита) 8700 Работа 5300 ИТОГО 14000 СЕПТИК (под ключ) ИТОГО 1700 ПРОЕКТ ИТОГО 1400 САМ ДОМ Стеновой материал 31500 Стропила, подшивка, балки и т.п. + имитация бруса 9550 Эковата с работой (стены + потолок) 6100 Доставка, монтаж, возведение стен, расходники (430) 6100 Имитация бруса внутри, пленка, работа 2000 ИТОГО 55250 КРЫША Кровельный материал 6500 Работа (кровля + вся стропильная система) 8400 Водосточка + снегоудержатели с работой 2650 Подшивка крыши с материалами снаружи (свесы) 3250 ИТОГО 20800 САНТЕХНИКА Гребенки, трубы, теплые полы 3000 Работа по разводке 1500 Cтяжка с работой и утеплением (13 см) 2300 ИТОГО 6800 ЭЛЕКТРИКА Разводка электрики (материалы и работа) 3550 Розетки с работой (первый этап для заселения) 1660 ИТОГО 5210 ГАЗ Проведение газа (проекты, работы) 2000 Газовый котел с бойлером и автоматикой 4500 Обустройство топочной 1500 ИТОГО 8000 ОТДЕЛКА ВНУТРИ И СНАРУЖИ Шлифовка стен + покраска работа внешние 3000 Краска на внешние стены + торцы + балки 2210 Шлифовка стен + покраска работа внутри 3195 Краска на внутренние стены 1300 ИТОГО 9700

— Когда нас спрашивают о стоимости нашей стройки, мы вспоминаем ту самую статью на tut.by, когда человек полагал, что получится построить дом качественно и дешевле, чем все думают. Но по ходу стройки пришел к выводу о правоте случайного человека, который приехал ровнять участок на «тэошке: «если нет 100 тысяч, можно даже не начинать». Исходить стоит из тысячи долларов за «квадрат» — тогда точно хватит, во всяком случае на завершение того уровня, когда можно въезжать. Вместе с тем не стоит забывать, что дом — это еще участок (если его нет, придется купить), забор, хотя бы базовые ландшафтные работы и плитка.

Первые впечатления

В доме семья живет уже два года, поэтому у них уже сложилось впечатление от его эксплуатации.

— Дом держит тепло очень хорошо — котел, работая вполсилы, без проблем держит 23 градуса — ходим в маечках, дети щеголяют в трусиках, — говорит Юлия. — За поддержание температуры отвечает автоматика — у нас везде теплые полы, кроме спален — там радиаторы и температура около 20 градусов. Большие морозы прошли незаметно, система справилась на отлично.



Фото предоставили владельцы дома

Дом отапливается газом. Юлия говорит, что газ оказался не таким уж дешевым удовольствием, как может показаться — из-за проектов, стоимости газового котла и неоправданно высокой стоимости земляных работ, которые могут проводиться только определенными подрядчиками.

Сколько стоит содержать этот дом? В этом году за самый холодный январь вышло 380 кубов газа (на отопление и горячую воду на всякие ванны, души, плюс постоянная циркуляция воды в системе днем). При тарифе 12 копеек за куб получатся около 45 рублей. Летом нагорает порядка 75 кубов газа (на нужды горячего водоснабжения).

Электричество в среднем зимой расходуется 350−400 киловатт.

Помимо расходов на газ и электричество, семья платит за вывоз мусора один раз в неделю — 12 рублей.

Чем в деревне лучше?

За несколько лет жизни за городом у Юлии так и не возникло желания вернуться в квартиру:

— Ни разу, ни на секунду, ни у кого. Эта жизнь по нам — свобода, своя территория, за которую ответственен ты, но и ходить там никто чужой не будет, как на площадке многоквартирного дома. Полное отсутствие проблемы «ой, чем бы заняться», хотя мы и так обычно всегда имеем в уме проект-другой и постоянно что-то делаем, изобретаем, собираем, шлифуем и красим.



Выход на террасу. Фото предоставили владельцы дома

Люди в городе очень заняты своими делами и проблемами, спешат поскорее занырнуть в квартиру и закрыть дверь. Мы сами были такие. Думаю, тут даже не в самих людях дело, а в их высокой концентрации. Оплеванные ступеньки, захватанные поручни (мы какое-то время пытались убирать и поддерживать порядок в подъезде нашей пятиэтажки, но быстро разочаровались, все же один в поле не воин), постоянно чистишь парковочные месте для чужих людей (а они, приехав и удобно припарковавшись, никогда не почистят «ответное» местечко для кого-то еще.

Юлия говорит, что в деревне все меняется — становишься другим, более расслабленным, не так устаешь от постоянного незримого присутствия соседей со всех сторон, хочется общаться, но общаться качественно.

— Нам очень и очень повезло с местом — тут замечательные люди, с которыми приятно остановиться и переброситься парой слов, рассказывает уже бывший городской житель. — Мы познакомились с удивительными семьями, с которыми действительно хочется вместе проводить время и по которым скучаешь, когда долго не видишь. Мы встречаемся за выпечкой и настольными играми. А еще оказалось, что мой однокурсник купил участок за год до нас и теперь достраивает дом прямо напротив нашего, они планируют переехать этим летом.



Ванная комната в деревянном доме. Фото предоставили владельцы дома

По поводу скудной деревенской инфраструктуры в семье Юлии не беспокоятся — до Минска от дома — 20 минут. Кроме того, рядом есть большой агрогородок, в котором есть все — продуктовые магазины, школа и даже бассейн.

— В восьми минутах — студия с удивительной атмосферой, где можно заниматься скульптурой, рисованием, танцами, театром, а коллектив действительно живет и дышит своей работой. Детский сад, по слухам, переполнен, но где он в наше время не переполнен? К тому же для нас сад никогда не был актуален — мама всегда дома. Есть амбулатория, где можно сдать анализы и попасть на прием к терапевту. С педиатром более печально — надо ехать в Боровляны, но это 15 минут на машине.

А еще в 15 минутах находятся Силичи, вокруг лес, поля с идеально утрамбованными дорогами для велопрогулок.



Фото предоставили владельцы дома

— Однако стоит сделать поправку на две вещи, — говорит Юлия. — Во-первых, не все готовы променять инфраструктуру города, где под боком всегда есть общественный транспорт и несколько магазинов на выбор, на деревню. Во-вторых, далеко не все имеют возможность работать из дома, а это усложняет логистику и отнимает время, в зависимости от расположения. Жизнь в деревне — идеальный вариант для семьи с детьми, если у родителей гибкий или свободный график работы, рядом есть хорошая школа и возможность организовать занятия для детей по интересам и если в семье две машины. К счастью, для нас в этом плане звезды сошлись.

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