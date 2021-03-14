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«Переезжаем, даже если мыться будем в тазике». Минчане продали квартиру и построили дом в деревне
Источник материала: Tut.by
План продать квартиру в Минске и за эти деньги стать обладателем дома в деревне со всеми удобствами в последнее время стал довольно популярным. На словах выглядит все просто, на самом же деле это уравнение со многими пугающими неизвестными: хватит ли денег и сил построить новое жилье, чем топить свой дом, откуда брать воду, где учить детей, как добираться до работы в город? Герои нашей статьи два года назад рискнули — продали квартиру, одолжили денег и начали строительство. Мы заглянули к ним в гости и посмотрели, как семья с тремя маленьким детьми, собакой и котами обосновались в 20 минутах от МКАД, что построили и сколько потратили на свою мечту.
Волшебный пинок
Сразу скажем, что деревня, в которую перебралась наши минчане, не выглядит как типичное вымирающее белорусское село — Минск рядом, есть газ и электричество, вдоль новых улиц отстроился целый коттеджный поселок. И все же поля вокруг и сельхозтехника на дорогах говорит о том, что это улучшенная версия сельской местности. Поэтому первый вопрос, который нас интересовал — что заставило семью с тремя детьми продать квартиру в Минске и перебраться на ПМЖ за город? Хозяйка нового дома Юлия и уже бывшая минчанка говорит, что к этому подтолкнул их, по сути, чужой человек — сосед.
— Вскоре после того, как у нас родилась дочка, сосед вошел в фазу активного праздника жизни: почти каждую пятницу и субботу он приглашал своих товарищей, и начиналось веселье, — рассказывает Юлия. — Прямо за стеной нашей спальни, буквально в 30 сантиметрах от наших уставших голов. Громкий смех, музыка, ежечасные выходы на балкон покурить (весь дым к нам в спальню) и искреннее недоумение по поводу того, почему же «человеку нельзя расслабиться после трудовой недели».
Участковый проводил с соседом беседы, но мало что менялось. В какой-то момент семья поняла, что хотя бы на лето надо уезжать из города. Стали подыскивать варианты — все не то. Появилась идея построить дачу, но посчитали, что, если строить что-то нормальное, надо продавать квартиру. Так пришли к выводу, что если продавать квартиру, то нужно жить за городом постоянно, а значит, и строить что-то для круглогодичного проживания.
Решение далось легко — Юлия переводчик-фрилансер, ее супруг 70% рабочего времени проводит за компьютером с выездами по работе в течение недели по мере необходимости.
— Сосед, кстати, поутих, вечеринки закатывать стал гораздо реже, — говорит Юлия. — Но процесс уже был запущен, и сомнений не было. Мы благодарны ему за этот волшебный пинок — не было бы этого конфликта, мы бы со временем расширились до какой-нибудь трешки и жили себе дальше в городе, как все.
Начало марафона
Своего участка у семьи не было, поэтому следующие два месяца были потрачены на поиск подходящего. Искали под определенные критерии. Например, не далее 15−20 км от Минска, но не сильно близко, так как город имеет свойство расширяться и «догонять» уехавших из него, как в случае с Колодищами, Тарасово и прочими.
Участок смотрели желательно газифицированный. Хотя сейчас Юлия говорит, что за газом можно было и не гнаться — соседи прекрасно справляются с тепловым насосом и платят за электричество столько же, сколько и они.
Участок искали в новой застройке, а не в старых деревнях, где вокруг необитаемые старые хаты и мало соседей твоего возраста.
— Мы сходили на один аукцион потренироваться, чтобы понимать, как он работает, а уже на втором жарко торговались за наш участок с тремя другими участниками, — рассказывает Юлия о финале поисков. — От волнения меня била мелкая дрожь, поэтому я тихонько говорила следующую цену, с ужасом следя за тем, как мы приближаемся к нашему лимиту, а муж озвучивал цифры уверенным басом. Командная работа.
Выйдя с аукциона и получив кипу рекламных буклетов от дежурящих там представителей застройщиков, мы поняли, что произошло и насколько незначителен сделанный шаг вперед перед лицом предстоящего марафона. Но назад пути уже не было.
Проект дома мечты
Участок отхватил хороший кусок семейных сбережений, и на то, чтобы сразу же начинать строительство, денег не хватало даже с продажей квартиры. Поэтому было решено начинать в следующем году — летом залить фундамент, а зимой приступить к стройке.
— Мы перешли в режим накопления ресурсов, ездили на участок косить траву и дышать свежим воздухом, — рассказывает Юлия. — Разбили небольшой экспериментальный огородик и жили мечтой о доме.
И одновременно занимались проектированием. Проект заказали у архитектора Ивана Амосова (ребята нашли его, прочитав цикл статей на нашем портале «Дом в деревне для минчанина»). Он обошелся в 1400 долларов. Юлия считает, что это мизер по сравнению с глобальными расходами на строительство: «зато ты можешь сделать все именно так, как нужно тебе, а не искать компромиссы на базе уже существующего проекта».
— Планирование дома было целиком отдано мне на откуп, — говорит она. — Я взяла бумагу-миллиметровку, и план дома в 2D стал принимать очертания. Несколько месяцев мы с дизайнером перебрасывались корректировками, после каждой из которых я заново расставляла воображаемую мебель на плане и мысленно ходила по дому.
В итоге получился проект дома на 143 «квадрата» с оригинальной планировкой. Можно отметить большое пространство, отведенное под гостиную с прилегающей кухней, но с четким зонированием. В общей комнате выделили площадь под рабочие места. Такой подход оправдал себя в реалиях большой семьи — дети играют рядом, на виду, никто из родителей не прячется по офисам и комнатам.
В доме две детские спальни, комната родителей со своим отдельным санузлом. Есть также дополнительная гостевая комната.
— Дом одноэтажный — когда гостили у подруги в Чехии, поняли, что два этажа — не про нас, — говорит Юлия. — Сходишь два раза на второй этаж, и третий раз как-то особо и не хочется. И это нам было еще слегка за 30. Минус нашего варианта — более дорогой фундамент.
Любовь с первого взгляда
Юлия говорит, что они с мужем никогда не задумывались серьезно, из чего строить: думали, что, как все, — керамзитобетон или силикат.
— До покупки участка пообщались с архитектором Иваном Амосовым, — говорит Юлия. — Мы посмотрели несколько построенных им жилых домом из дерева по технологии двойной сруб и поняли, что хотим только дерево. Да, его надо обрабатывать снаружи в идеале каждые 5−6 лет. Да, ввиду специфики деревянного дома перед укладкой плитки нужно соорудить плавающий каркас из металлических реек и гипсокартона, которые «съедят» минимум 7 см пространства. Но это была любовь с первого взгляда.
В процессе строительства появилось понимание, что деревянный дом дороже только на начальном этапе. Когда речь заходит об отделке снаружи и внутри — финальные цифры выравниваются с любыми другими материалами, так как дерево нужно всего лишь пошлифовать и покрасить, на этом отделка стен завершена.
Особый кайф, что, если на стене появится что-то — отметина от красок, например, или царапина — все элементарно исправляется простой шлифовкой и повторной покраской. А еще балдеем от балок в интерьере — гамак у нас висит постоянно, а недавно появился гамак для йоги. Елку тоже подвешиваем к балке — от котов, собак, детей, получается очень мило.
Все по плану
Как и планировалось, фундамент сделали летом. Он свайно-ростверковый с залитой поверху плитой. Плита отлита и на террасах. Ее специально выводили в уровень с полом дома, с учетом «пирога» из утеплителя и стяжки. В планах — облицевать ее плиткой.
Домокомплект заказали осенью, и в январе стройка стартовала. К этому времени Юлия с мужем как раз освободили проданную квартиру и переехали на съемное жилье.
Два месяца ушло на то, чтобы рабочие сложили дом. Еще месяц — на крышу. Параллельно шла разводка электрики, затем около двух-трех недель понадобилось на разведение системы отопления, завершением которого стала стяжка пола. Оставшиеся три месяца шлифовали и красили стены внутри и снаружи, параллельно — укладка плитки и многое другое.
Стена их дома представляет собой «сэндвич», который состоит из профилированного бруса толщиной 7 сантиметров и 15 сантиметров пустого пространства между ними. Пространство заполнено эковатой, задутой внутрь специальной установкой. Эковата не горит, ее не едят мыши. Она же в пироге крыши.
— Зимние месяцы, пока собирался дом, мы приезжали на час-два, — говорит Юлия. — Наш новорожденный малыш спал в машине, старшие гуляли по участку. Весной работы ускорились. У нас был очень четкий план очередности работ, мы постоянно были на связи с людьми, которые должны были выполнять работы, чтобы не получилось простоя. Подобного организаторского опыта у нас не было, но в этом плане мы собой очень довольны. В доме постоянно кто-то что-то делал, причем обычно это были два-три человека одновременно. Например, укладка плитки происходила параллельно с покраской стен, параллельно также мог присутствовать электрик по чистовым работам, сантехник. За всю стройку было всего три или четыре дня, когда просто ничего не происходило.
Расходы на стройку
В ход пошли все накопления семьи, проданная квартира, небольшой «взнос» со стороны отца и сумма денег в долг на год от лучшей подруги. Еще очень кстати оказалось, что через сантехника-монтажника получилось оформить оборудование для котельной в рассрочку на полгода.
— В моем ежедневнике была священная страничка, где я карандашом тщательно записывала наши предстоящие траты и сводила балансы. К ориентировочным суммам расходов добавляла 20−40%, и в итоге расчеты оказывались весьма точны. В список добавлялись новые траты, старые с радостью стирались, балансы корректировались ластиком.
Большинство работ по отделке (шлифовка и покраска маслом) делали строители — объемы были недетские, а время поджимало. Исключение сделали для потолка и топочной — имитацию бруса шлифовали и красили самостоятельно, таким образом сэкономив для семейного бюджета около 800 долларов. В последние недели стройки экономия средств стояла очень остро, поэтому из тех же соображений Юлия фуговала плитку эпоксидкой лично — это стоило ей мозолей и рук, горящих огнем.
— Наша мотивация была сильна — в бюджет стройки была заложена аренда квартиры ровно на 6 месяцев, и в моменты слабости, когда казалось, что можем не успеть, мы твердо повторяли нашу мантру: «Переезжаем, даже если мыться будем в тазике холодной водой», — рассказывает Юлия. — С утра ехали на стройку решать вопросы, иногда удавалось два-три часа пошлифовать и покрасить наш будущий потолок, пока он еще лежал на поддонах в виде досок. Обычно шлифовал муж, пока я развлекала детей, а потом готовую партию передавал в мои руки, и я красила, а дети переходили под опеку папы. Шутим, что наши дети выросли на стройке — местами было нелегко, но всегда весело. Это была замечательная страница нашей жизни. Когда уже переехали, стало проще — утром встал, пошлифовал, покрасил, сел работать. К концу лета как раз справились с нашим потолком.
После переселения, в первый год проживания, доделали санузлы, появилась новая мебель, в том числе изготовленная собственноручно из массива дерева.
— Когда ты продал квартиру и считаешь дни, оплачивая съемную, времени для передышки нет, да и в доме хочется жить, а не строить его, — признается Юлия. — В итоге мы переехали, и еще два дня плиточник приходил, чтобы доложить плитку в конце коридора между спальнями. Основное же было готово — дом покрашен, горячее водоснабжение есть, мультиварка с нами, холодильник в наличии.
Юлия все записи со «священной странички» ежедневника свела в общую табличку расходов (в долларах). Она говорит, что в ней отражена большая часть расходов, но не все. Например, здесь нет стоимости окон и дверей, кухонной техники, сантехники, плитки и работ по ее укладке. Эти расходы не были включены сознательно — у всех разные вкусы, предпочтения и возможности:
— Когда нас спрашивают о стоимости нашей стройки, мы вспоминаем ту самую статью на tut.by, когда человек полагал, что получится построить дом качественно и дешевле, чем все думают. Но по ходу стройки пришел к выводу о правоте случайного человека, который приехал ровнять участок на «тэошке: «если нет 100 тысяч, можно даже не начинать». Исходить стоит из тысячи долларов за «квадрат» — тогда точно хватит, во всяком случае на завершение того уровня, когда можно въезжать. Вместе с тем не стоит забывать, что дом — это еще участок (если его нет, придется купить), забор, хотя бы базовые ландшафтные работы и плитка.
Первые впечатления
В доме семья живет уже два года, поэтому у них уже сложилось впечатление от его эксплуатации.
— Дом держит тепло очень хорошо — котел, работая вполсилы, без проблем держит 23 градуса — ходим в маечках, дети щеголяют в трусиках, — говорит Юлия. — За поддержание температуры отвечает автоматика — у нас везде теплые полы, кроме спален — там радиаторы и температура около 20 градусов. Большие морозы прошли незаметно, система справилась на отлично.
Дом отапливается газом. Юлия говорит, что газ оказался не таким уж дешевым удовольствием, как может показаться — из-за проектов, стоимости газового котла и неоправданно высокой стоимости земляных работ, которые могут проводиться только определенными подрядчиками.
Сколько стоит содержать этот дом? В этом году за самый холодный январь вышло 380 кубов газа (на отопление и горячую воду на всякие ванны, души, плюс постоянная циркуляция воды в системе днем). При тарифе 12 копеек за куб получатся около 45 рублей. Летом нагорает порядка 75 кубов газа (на нужды горячего водоснабжения).
Электричество в среднем зимой расходуется 350−400 киловатт.
Помимо расходов на газ и электричество, семья платит за вывоз мусора один раз в неделю — 12 рублей.
Чем в деревне лучше?
За несколько лет жизни за городом у Юлии так и не возникло желания вернуться в квартиру:
— Ни разу, ни на секунду, ни у кого. Эта жизнь по нам — свобода, своя территория, за которую ответственен ты, но и ходить там никто чужой не будет, как на площадке многоквартирного дома. Полное отсутствие проблемы «ой, чем бы заняться», хотя мы и так обычно всегда имеем в уме проект-другой и постоянно что-то делаем, изобретаем, собираем, шлифуем и красим.
Люди в городе очень заняты своими делами и проблемами, спешат поскорее занырнуть в квартиру и закрыть дверь. Мы сами были такие. Думаю, тут даже не в самих людях дело, а в их высокой концентрации. Оплеванные ступеньки, захватанные поручни (мы какое-то время пытались убирать и поддерживать порядок в подъезде нашей пятиэтажки, но быстро разочаровались, все же один в поле не воин), постоянно чистишь парковочные месте для чужих людей (а они, приехав и удобно припарковавшись, никогда не почистят «ответное» местечко для кого-то еще.
Юлия говорит, что в деревне все меняется — становишься другим, более расслабленным, не так устаешь от постоянного незримого присутствия соседей со всех сторон, хочется общаться, но общаться качественно.
— Нам очень и очень повезло с местом — тут замечательные люди, с которыми приятно остановиться и переброситься парой слов, рассказывает уже бывший городской житель. — Мы познакомились с удивительными семьями, с которыми действительно хочется вместе проводить время и по которым скучаешь, когда долго не видишь. Мы встречаемся за выпечкой и настольными играми. А еще оказалось, что мой однокурсник купил участок за год до нас и теперь достраивает дом прямо напротив нашего, они планируют переехать этим летом.
По поводу скудной деревенской инфраструктуры в семье Юлии не беспокоятся — до Минска от дома — 20 минут. Кроме того, рядом есть большой агрогородок, в котором есть все — продуктовые магазины, школа и даже бассейн.
— В восьми минутах — студия с удивительной атмосферой, где можно заниматься скульптурой, рисованием, танцами, театром, а коллектив действительно живет и дышит своей работой. Детский сад, по слухам, переполнен, но где он в наше время не переполнен? К тому же для нас сад никогда не был актуален — мама всегда дома. Есть амбулатория, где можно сдать анализы и попасть на прием к терапевту. С педиатром более печально — надо ехать в Боровляны, но это 15 минут на машине.
А еще в 15 минутах находятся Силичи, вокруг лес, поля с идеально утрамбованными дорогами для велопрогулок.
— Однако стоит сделать поправку на две вещи, — говорит Юлия. — Во-первых, не все готовы променять инфраструктуру города, где под боком всегда есть общественный транспорт и несколько магазинов на выбор, на деревню. Во-вторых, далеко не все имеют возможность работать из дома, а это усложняет логистику и отнимает время, в зависимости от расположения. Жизнь в деревне — идеальный вариант для семьи с детьми, если у родителей гибкий или свободный график работы, рядом есть хорошая школа и возможность организовать занятия для детей по интересам и если в семье две машины. К счастью, для нас в этом плане звезды сошлись.
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Минчане продали квартиру и построили крутой деревянный дом в деревне.
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