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Названы самые проблемные автомобили в возрасте до 5 лет
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«В то время как некоторые автомобили практически никогда не выходят из строя, другие страдают многочисленными неисправностями», - отмечают эксперты.
Чаще всего автовладельцы жаловались на сбои в работе электронных систем. 27% опрошенных сообщили о таких неисправностях.
В антирейтинг вошли:
Audi A6 (2011-2018)
Seat Alhambra (2011-2020)
Land Rover Discovery Sport (2014-2019)
Range Rover Sport (2013)
Land Rover Discovery (2015)
Range Rover Velar
Porsche 718 Cayman
Seat Leon (2013-2020 дизельный вариант)
Range Rover Evoque (2011-2019)
Peugeot 308
Volkswagen Golf (2013-2020 дизельный вариант)
Porsche Panamera
Tesla Model S
Suzuki Ignis (2016)
Dacia Sandero (2013-2020)
Ford S-Max (2015)
Jaguar XJ (2010)
Nissan Qashqai (2014-2021)
Mercedes C-Class (2014)
Opel Insignia (2017)
Nissan X-Trail (2014)
BMW X6 (2014-2019)
Kia Picanto (2017)
Jaguar E-Pace
MG ZS EV
Открывающий пятерку самых проблемных Land Rover Discovery, выпускаемый с 2015 года, ругают за качество кузова и отделки, чуть реже - за сбои в работе кондиционера, коробки передач и электрики, не связанной с двигателем.
Range Rover Sport (2013-настоящее время) - за проблемы с мотором, моторной и немоторной электрикой, кузовом, тормозной системой и подвеской.
Land Rover Discovery Sport (2014-2019). "Колоссальные 49% автомобилей вышли из строя, и у модели были проблемы по каждой из наших категорий неисправностей", - отмечают авторы исследования.
Seat Alhambra (2011-2020) назвали самым ненадежным минивэном на рынке. У трети из этих автомобилей, по данным авторов рейтинга, проявлялись проблемы, связанные с широким спектром компонентов, включая кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза и двигатель.
Audi A6 (2011-2018), возглавивший список проблемных авто, характеризуется неполадками с аккумуляторной батареей, кузовом, двигателем, электрикой, топливной системой, реже - также с тормозами, выхлопной системой, коробкой передач, мультимедийной системой.
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Чаще всего автовладельцы жаловались на сбои в работе электронных систем.
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