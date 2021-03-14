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«В то время как некоторые автомобили практически никогда не выходят из строя, другие страдают многочисленными неисправностями», - отмечают эксперты.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы самые проблемные автомобили в возрасте до 5 лет Чаще всего автовладельцы жаловались на сбои в работе электронных систем.

Чаще всего автовладельцы жаловались на сбои в работе электронных систем. 27% опрошенных сообщили о таких неисправностях.Audi A6 (2011-2018)Seat Alhambra (2011-2020)Land Rover Discovery Sport (2014-2019)Range Rover Sport (2013)Land Rover Discovery (2015)Range Rover VelarPorsche 718 CaymanSeat Leon (2013-2020 дизельный вариант)Range Rover Evoque (2011-2019)Peugeot 308Volkswagen Golf (2013-2020 дизельный вариант)Porsche PanameraTesla Model SSuzuki Ignis (2016)Dacia Sandero (2013-2020)Ford S-Max (2015)Jaguar XJ (2010)Nissan Qashqai (2014-2021)Mercedes C-Class (2014)Opel Insignia (2017)Nissan X-Trail (2014)BMW X6 (2014-2019)Kia Picanto (2017)Jaguar E-PaceMG ZS EVОткрывающий пятерку самых проблемных Land Rover Discovery, выпускаемый с 2015 года, ругают за качество кузова и отделки, чуть реже - за сбои в работе кондиционера, коробки передач и электрики, не связанной с двигателем.Range Rover Sport (2013-настоящее время) - за проблемы с мотором, моторной и немоторной электрикой, кузовом, тормозной системой и подвеской.Land Rover Discovery Sport (2014-2019). "Колоссальные 49% автомобилей вышли из строя, и у модели были проблемы по каждой из наших категорий неисправностей", - отмечают авторы исследования.Seat Alhambra (2011-2020) назвали самым ненадежным минивэном на рынке. У трети из этих автомобилей, по данным авторов рейтинга, проявлялись проблемы, связанные с широким спектром компонентов, включая кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза и двигатель.Audi A6 (2011-2018), возглавивший список проблемных авто, характеризуется неполадками с аккумуляторной батареей, кузовом, двигателем, электрикой, топливной системой, реже - также с тормозами, выхлопной системой, коробкой передач, мультимедийной системой.