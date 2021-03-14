ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы самые проблемные автомобили в возрасте до 5 лет

14.03.2021 09:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Названы самые проблемные автомобили в возрасте до 5 лет
Иллюстративное фото
Британский журнал «WhatCar?» подготовил список из 25 самых проблемных моделей автомобилей в возрасте до 5 лет.

«В то время как некоторые автомобили практически никогда не выходят из строя, другие страдают многочисленными неисправностями», - отмечают эксперты.


Чаще всего автовладельцы жаловались на сбои в работе электронных систем. 27% опрошенных сообщили о таких неисправностях.

В антирейтинг вошли:


Audi A6 (2011-2018)

Seat Alhambra (2011-2020)

Land Rover Discovery Sport (2014-2019)

Range Rover Sport (2013)

Land Rover Discovery (2015)

Range Rover Velar

Porsche 718 Cayman

Seat Leon (2013-2020 дизельный вариант)

Range Rover Evoque (2011-2019)

Peugeot 308

Volkswagen Golf (2013-2020 дизельный вариант)

Porsche Panamera

Tesla Model S

Suzuki Ignis (2016)

Dacia Sandero (2013-2020)

Ford S-Max (2015)

Jaguar XJ (2010)

Nissan Qashqai (2014-2021)

Mercedes C-Class (2014)

Opel Insignia (2017)

Nissan X-Trail (2014)

BMW X6 (2014-2019)

Kia Picanto (2017)

Jaguar E-Pace

MG ZS EV

Открывающий пятерку самых проблемных Land Rover Discovery, выпускаемый с 2015 года, ругают за качество кузова и отделки, чуть реже - за сбои в работе кондиционера, коробки передач и электрики, не связанной с двигателем.

Range Rover Sport (2013-настоящее время) - за проблемы с мотором, моторной и немоторной электрикой, кузовом, тормозной системой и подвеской.

Land Rover Discovery Sport (2014-2019). "Колоссальные 49% автомобилей вышли из строя, и у модели были проблемы по каждой из наших категорий неисправностей", - отмечают авторы исследования.

Seat Alhambra (2011-2020) назвали самым ненадежным минивэном на рынке. У трети из этих автомобилей, по данным авторов рейтинга, проявлялись проблемы, связанные с широким спектром компонентов, включая кондиционер, аккумулятор, кузов, тормоза и двигатель.

Audi A6 (2011-2018), возглавивший список проблемных авто, характеризуется неполадками с аккумуляторной батареей, кузовом, двигателем, электрикой, топливной системой, реже - также с тормозами, выхлопной системой, коробкой передач, мультимедийной системой.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще всего автовладельцы жаловались на сбои в работе электронных систем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Британский министр назвала политику официального Минска трусливой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by