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Лукашенко на «Минской лыжне» затмил один из соперников: падал на ровной трассе снова и снова
Источник материала: UDFГлавной звездой «Минской лыжни», естественно, стал Лукашенко, который примерял на себя роль суперзвезды спорта, раздавая автографы и купаясь в лучах любви своих сторонников.
Но в самой гонке его затмил другой участник, отмечает
Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило. Последний, в свою очередь, падал на ровной трассе через каждые десять метров – и так несколько раз подряд.
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Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило.
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