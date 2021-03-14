Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко на «Минской лыжне» затмил один из соперников: падал на ровной трассе снова и снова Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило.

Но в самой гонке его затмил другой участник, отмечает. Один из эпизодов с ним попал в объектив одного из пропагандистских СМИ.Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило. Последний, в свою очередь, падал на ровной трассе через каждые десять метров – и так несколько раз подряд.