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Лукашенко на «Минской лыжне» затмил один из соперников: падал на ровной трассе снова и снова

14.03.2021 09:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главной звездой «Минской лыжни», естественно, стал Лукашенко, который примерял на себя роль суперзвезды спорта, раздавая автографы и купаясь в лучах любви своих сторонников.

Лукашенко на «Минской лыжне» затмил один из соперников: падал на ровной трассе снова и снова

Но в самой гонке его затмил другой участник, отмечает Трибуна. Один из эпизодов с ним попал в объектив одного из пропагандистских СМИ.

Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило. Последний, в свою очередь, падал на ровной трассе через каждые десять метров – и так несколько раз подряд.
 
 
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Белорусского правителя отсутствие скилла лыжника у оппонента позабавило.
 
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