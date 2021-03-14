Латынина: «Посреди страны стоял огромный дворец, пока не превратился в руины»

Источник материала: Салiдарнасць

Международный обозреватель дает уроки истории.

— Есть такой термин в археологии и истории «дворцовые цивилизации», — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы . — Это цивилизации Бронзового века в Египте, в Ханаане, на Крите. И они были устроены очень просто.

Там посреди страны стоял огромный дворец. Нельзя сказать, что в нем был социализм. Просто всё мало-мальски интересное, что существовало в стране, принадлежало дворцу. Ну, за пределами этого дворца что-то выращивали — зерно, с кого-то брали налоги.

Но лучшие гончары, лучшие ювелиры, лучшие производители оружия — всё это находилось в качестве рабов на территории этого дворца. И это был такой… знаете, Кносский дворец на Крите — это такой огромный Геленджик.





И у нас нет исторических сведений о том, чтобы народ был этим как-то недоволен. Мы просто знаем, что да, считал себя этот царь богом и жрецом бога и сыном бога. И всё хорошо было у этих дворцовых цивилизаций, но тут где-то около 1200 года до нашей эры приплыли медноногие ахейцы на своих кораблях и порубали весь этот «геленджикский дворец», раскинувшийся на весь Ближний Восток в капусту.

И вот историки до сих пор ломают себе голову, что же тогда произошло. Какой такой фактор случился, что буквально в течение несколько лет все известные центры тогдашней цивилизации превратились в руины?

И ответ заключается в том, что главным из этих факторов был сам факт существования дворцовых цивилизаций. Само это фантастическое окостенение, представление людей, правивших этими дворцами о том, что за пределами дворца ничего не существует, «у нас все есть, в крайнем случае, у нас есть бронзовые колесницы, чтобы по рубать всех в капусту».