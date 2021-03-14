В телеге сегодня. «Даже тем, кому роскошь по барабану, наверняка будет интересно»

Источник материала: Салiдарнасць

Telegrаm-канал Салiдарнасцi – о прозвучавшем на «Минской лыжне» из уст лыжника №1.

– Лукашенко продолжает рекламировать «Золотое дно», который посмотрело уже более 5 млн пользователей. Попытка опровергнуть факты , приведенные в фильме, вышла крайне неубедительной: «Я вам все потом расскажу». Часы подарил Назарбаев, лыжный костюм – Тетерин, дворец не мой, а государственный.

«Терпеть не могу вот это излишество, золочение», – заявил Лукашенко. Отчего ж тогда во Дворце независимости столько золота на стенах?

После субботнего выступления можно ожидать всплеска интереса к «Золотому дну» у тех, кто его еще не успел посмотреть. Даже тем, кому роскошь по барабану, наверняка будет интересно, что там неприличного обнаружили в штанах у Лукашенко, – отмечаем в нашем телеграме, а если хотите читать одними из первых – подписывайтесь на @gazetaby .