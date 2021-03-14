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Цифра дня. Чистый отток медиков только за январь
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Реальность печальна.
В Беларуси публикуются данные о чистом притоке и оттоке рабочих различных сфер. Сравнив его, можно увидеть, какие ветви в упадке, а какие растут.
724 человека
За январь 2021 года
Таков, по официальным данным, чистый отток кадров из сферы здравоохранения.
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Реальность печальна.
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