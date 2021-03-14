Цифра дня. Чистый отток медиков только за январь

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Реальность печальна.

В Беларуси публикуются данные о чистом притоке и оттоке рабочих различных сфер. Сравнив его, можно увидеть, какие ветви в упадке, а какие растут. Наша Нiва изучила графу «здравоохранение» как одну из фундаментальных для государства.

724 человека За январь 2021 года

Таков, по официальным данным, чистый отток кадров из сферы здравоохранения.