Каким в Вилейской школе запомнили нового главу МЧС

Вадима Синявского помнит нынешний заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 3 Татьяна Шарыгина. Она училась в параллельном 10-м «Б» и тоже была выпускницей в 1987 году.









По ее словам, Вадим Синявский вырос в многодетной семье, у него есть родные брат и сестра — Инна и Антон. Родители министра живут в Вилейке в районе завода «Зенит».





— В 8 классе у нас было четыре параллели, к 10 классу осталось две — «А» и «Б». Вадим не был отличником, но ходил в лучших учениках. Был высокий, статный. Занимался спортом и ходил на танцевальный кружок по бальным танцам. По характеру спокойный, уравновешенный, я бы сказала, скромный, как и его родители. Заканчивая школу, получил похвальный лист. Кстати, уже после школы мало рассказывал, что занимал руководящие должности. В следующем году нашему выпуску — 35 лет. Обязательно пригласим Вадима и будем рады встрече, — рассказала Татьяна Шарыгина.





Автор фото: архив БЕЛТА и предоставлено героиней материала



