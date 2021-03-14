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Каким в Вилейской школе запомнили нового главу МЧС

14.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый глава МЧС Беларуси Вадим Синявский учился в Вилейской СШ № 3. 10 «А» класс закончил в 1987 году, сообщили МЛЫН.BY в учреждении образования.

Каким в Вилейской школе запомнили нового главу МЧС
Вадима Синявского помнит нынешний заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 3 Татьяна Шарыгина. Она училась в параллельном 10-м «Б» и тоже была выпускницей в 1987 году.


По ее словам, Вадим Синявский вырос в многодетной семье, у него есть родные брат и сестра — Инна и Антон. Родители министра живут в Вилейке в районе завода «Зенит».

— В 8 классе у нас было четыре параллели, к 10 классу осталось две — «А» и «Б». Вадим не был отличником, но ходил в лучших учениках. Был высокий, статный. Занимался спортом и ходил на танцевальный кружок по бальным танцам. По характеру спокойный, уравновешенный, я бы сказала, скромный, как и его родители. Заканчивая школу, получил похвальный лист. Кстати, уже после школы мало рассказывал, что занимал руководящие должности. В следующем году нашему выпуску — 35 лет. Обязательно пригласим Вадима и будем рады встрече, — рассказала Татьяна Шарыгина.

Автор фото: архив БЕЛТА и предоставлено героиней материала
 
 
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Новый глава МЧС Беларуси Вадим Синявский учился в Вилейской СШ № 3. 10 «А» класс закончил в 1987 году, сообщили МЛЫН.BY в учреждении образования.
 
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