ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новая специальность "регионоведение" откроется в БГУ

14.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новая специальность "регионоведение" откроется в 2021/22 учебном году на историческом факультете БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

"До настоящего времени специалистов данного направления не готовили в белорусских вузах", - подчеркнули в БГУ. 

"Открытие специальности обусловлено востребованностью отечественных организаций и компаний в сотрудниках, обладающих комплексными знаниями о политических, экономических, социальных, экологических, конфессиональных, этнических, культурных особенностях определённого региона, страны или группы государств. Сегодня отмечается недостаток в специалистах, владеющих навыками разработки практических рекомендаций и консультаций для развития торгово-экономического, политического, культурного сотрудничества", - отметили там.

Новая специальность ориентирована на междисциплинарность и включает фундаментальную подготовку по гуманитарным, экономическим, политическим, географическим, юридическим наукам, изучение на повышенном уровне двух иностранных языков, один из которых – язык страны изучаемого региона. Студенты будут обучаться по специализациям: "Западная Европа и Северная Америка"; "Центральная и Восточная Европа"; "Ближний Восток и Африка"; "Азиатско-Тихоокеанский регион"; "Латинская Америка", пишет interfax.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая специальность "регионоведение" откроется в 2021/22 учебном году на историческом факультете БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые проблемные автомобили в возрасте до 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by