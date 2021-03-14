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Десятый журналист за решёткой. Стало известно, по какой уголовной статье задержали Ивашина

14.03.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанному в Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 Уголовного кодекса “Вмешательство в деятельность сотрудника милиции”.



Денис Ивашин / фото из социальных сетей
 Об этом сообщает mediazona.by.

По этой статье Ивашин может быть оштрафован, арестован или приговорен к трем годам заключения.

На прошлой неделе Дзянис Ивашин опубликовал третью часть расследования о том, что или кого бывшие бойцы украинского “Беркута” “защищают в Беларуси”.

Гродненский расследователь Денис Ивашин стал десятым белорусским журналистом, попавшим в тюрьму.

Дениса Ивашина задержали 12 марта около 18:00 в квартире, где он проживает. По сообщению матери Ивашина в фейсбуке, журналиста увезли сотрудники КГБ. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Задержанному в Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 Уголовного кодекса “Вмешательство в деятельность сотрудника...
 
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