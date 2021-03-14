рассказал TUT.BY. Снимок моментально разошелся по сайтам, телеграм-каналам и даже стал мемом. О своей реакции на внимание, вопросах подписчиков и первой неделе службы АртемTUT.BY.





Сослуживцы Артема — люди разных профессий: от агрономов до айтишников, — и возрастов: от выпускников-2020 до 45-летних мужчин. Теоретические знания они получают в аудиториях, а тактические навыки — в лесу.

«Я не такой селебрити, чтобы меня узнавали. Думаю, только из-за того, что сейчас очень большая политизация населения, меня знает чуть больше человек, чем должно бы. Не скажу, что я как-то сильно привлекаю к себе внимание. Просто кто-то где-то меня читал, кто-то видел или слышал», — объяснил Шрайбман.





По его словам, с вопросами «Когда все закончится?» или «Что нас ждет?» к нему подходят не только мужчины в казарме, но и обычные городские жители на улицах.

«Это сейчас всех волнует, но другое дело, что большинство людей понимают: ответа на этот вопрос нет ни у кого. Плюс — нужно понимать, как бы ни казалось нам, «фейсбучным» жителям, не все живут политикой. Примерно половину людей, которых я здесь встречаю, политика вообще не интересует, многие устали от этой темы и успокоились», — рассказал политический обозреватель.





В начале службы один из командиров сказал, что армия вне политики, потому что на сборах собрались разные люди. И из-за нее они могли бы переругаться.





«Мне кажется, это верный подход, потому что в казармах действительно мужчины с разными взглядами, и лишние споры в кругу людей, которые находятся вместе 24 на 5, могут быть очень деструктивны и для коллектива, и для совместного проживания. Конечно, иногда мы говорим о протестах, власти, на днях обсуждали фильм, что вышел на канале, который нельзя называть. Но, если честно, намного больше разговоров вызывает то, какие завтра пары или, например, что купить в магазине», — считает Шрайбман.

пишет b-g.by У него было только одно занятие по идеологии. На нем не затрагивались политические события, а больше рассказывали про историю белорусской армии,b-g.by





«Все подается через призму, что потенциальный враг у нас — НАТО, союзник — Россия. Было бы странно ждать чего-то другого. На занятии я не вступал ни в какие споры и обсуждения. Стоит ли убеждать в чем-то идеолога? Особенно если учесть, что материал он зачитывает по бумаге, и мы не знаем, как он думает на самом деле. Во время пары сослуживцы задавали ему вопросы с подковыркой, которые ставили идеолога в тупик, но я не видел горячих споров», — объяснил эксперт.







