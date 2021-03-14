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Пожилой гетеросексуал в юбке и на каблуках. Знакомьтесь: Марк Брайан

14.03.2021 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Я гетеросексуальный замужний парень, который любит Porche, красивых женщин и включает высокие каблуки и юбки в свой ежедневный гардероб» написано в Instagram профиле Марка Брайана, прославившегося благодаря нестандартному подходу к своему внешнему виду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

Марк американец, живет в Германии, ему немного за 60. Он действительно женат, у него есть дети, он гетеросексуален и работает инженером-робототехником. И действительно носит высокие шпильки и юбки, что демонстрирует в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

Марк рассказывает, что впервые попробовал носить обувь на каблуке еще в колледже, а в 2016 году начал надевать юбки на работу. Он создал аккаунт, в котором регулярно делится фотографиями своих нарядов. На данный момент у него более 380 тысяч подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

Мужчина признается, что нервничал, когда впервые пришел на работу в юбке, но скоро осознал, что большинство людей на самом деле не обращает внимания, во что одеты окружающие (напомним, что Марк живет в Германии). «В основном мужчины удивляются, что я — обычный парень, который способен вести нормальный мужской диалог».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

Зачем ему это? Марк говорит, что стал сочетать мужские предметы гардероба с женскими, чтобы показать, что это просто одежда, и у нее нет гендера. И каждый имеет право носить все, что ему хочется. «Для меня и мужской пиджак и женская юбка просто элементы одежды, не имеющие пола».

«Некоторые люди похожи на животных, они нападают на слабых. Проявите уверенность и покажите миру, что вы не боитесь, и тогда вас не будут трогать».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Bryan (@markbryan911)

 
 
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«Я гетеросексуальный замужний парень, который любит Porche, красивых женщин и включает высокие каблуки и юбки в свой ежедневный гардероб» написано в Instagram профиле...
 
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