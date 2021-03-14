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Названы опасные ошибки при зарядке смартфона

14.03.2021 09:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
Иллюстративное фото
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина в интервью «Российской газете» перечислила ошибки, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона.

В частности, она призывает не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим.

«Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой», — подчеркнула Эльвина Насибулина.


Эксперт предостерегает от использования «универсальных зарядок» из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки смартфона.

«Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов», — рассказала аналитик.


В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, следует отнести смартфон в ремонт, заключила Насибулина.
 
 
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В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии.
 
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