Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой», — подчеркнула Эльвина Насибулина.

«Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов», — рассказала аналитик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы опасные ошибки при зарядке смартфона В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии.

В частности, она призывает не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим.Эксперт предостерегает от использования «универсальных зарядок» из Китая и советует пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки смартфона.В случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, следует отнести смартфон в ремонт, заключила Насибулина.