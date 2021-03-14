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Беларусь ожидают фронтальные разделы

14.03.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье погоду в стране обусловят малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.

Беларусь ожидают фронтальные разделы

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет дождь.

По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый (в некоторых районах Гродненщины — сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +10..+12°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с);
  • Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с);
  • Минск +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье погоду в стране обусловят малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.
 
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