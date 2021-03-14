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Беларусь ожидают фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
В воскресенье погоду в стране обусловят малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет дождь.
По северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый (в некоторых районах Гродненщины — сильный порывистый).
Погода в регионах:
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В воскресенье погоду в стране обусловят малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения.
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