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Разговорчики в сети: «Хоть что-то жевать долго можно будет»

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Нашлись 11 продуктов, на которые в этом году упали цены (на все остальные выросли). Байнет отреагировал.

Разговорчики в сети: «Хоть что-то жевать долго можно будет»

Как сообщает FINANCE.TUT.BY, инфляция в этом году ставит один рекорд за другим: за два первых месяца она составила 3,1% (при плане на 2021-й — до 5%).

Среди продуктов в лидерах по подорожанию в январе и феврале оказались в том числе картошка, морковь, свекла, репчатый лук, цены на которые выросли больше чем на 20%. Заметно увеличилась также стоимость рыбы, соли, сладостей. В общем подорожали почти все продовольственные товары. Но все-таки нашлись 11 позиций, на которые за 2 месяца этого года цены унизились.

Среди них, по данным Белстата, оказались цитрусовые плоды (-9%), свежие помидоры (-4,2%), жевательная резинка (-0,4%), паштет, зельц, сальтисон (-0,4%), тушеная консервированная свинина (-0,3%), некоторые виды икры рыб (-0,2%), бескостная свинина (-0,2%), мясные пельмени (-0,%), мюсли (-0,03%). Из напитков подешевело столовое виноградное вино (-0,5%).

При этом в топ-10 подорожавших продуктов в январе-феврале этого года попали бананы (+34,9%), виноград (+29,4%), свекла (+25%), свежие огурцы (+23,1%), морковь (+22,8%), картофель (+21,3%), репчатый лук (+20,1%), маргарин (+17,1%), сладкий перец (+16,9%), пищевая соль (+16,2%). В лидерах по росту цен также значатся многие крупы, рыба, растительное масло, сладости, мясо кур, консервы.

Байнет: «Цены не упали, а споткнулись»

Форумчане изучают и обсуждают списки. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Срочно таримся жевательной резинкой. Хоть что-то жевать долго можно будет».

«Ну, если жвачка – пищевой продукт, то желаю всем чиновникам питаться исключительно ею, приятного аппетита!»

«Мясные пельмени подешевели на 0% – Белстат он такой...»

«Цены не упали, а немного споткнулись».

«Не вижу упадка цен ни в одном магазине»

«Хоть бы адреса дали магазинов, где так подешевело, а то я что-то не заметил».

 
 
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Нашлись 11 продуктов, на которые в этом году упали цены (на все остальные выросли). Байнет отреагировал.
 
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