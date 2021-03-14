Крушение самолета в Казахстане: что известно о выживших









Военный самолет, направлявшийся по маршруту Нур-Султан – Алматы, пропал с радаров возле аэропорта. На борту находилось шесть военнослужащих.





Воздушное судно совершило аварийную посадку и загорелось. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и реанимационные бригады, спасательные работы проводились до поздней ночи.





Возгорание удалось потушить. В результате аварийной посадки погибли четыре человека погибли, двое пострадали – они были направлены в реанимацию. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии, принимаются все меры для спасения жизни пострадавших.



