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Крушение самолета в Казахстане: что известно о выживших
Источник материала: Партизан
Два человека выжили при падении самолета Ан-26 возле аэропорта Алматы в субботу, об этом сообщает
Военный самолет, направлявшийся по маршруту Нур-Султан – Алматы, пропал с радаров возле аэропорта. На борту находилось шесть военнослужащих.
Воздушное судно совершило аварийную посадку и загорелось. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и реанимационные бригады, спасательные работы проводились до поздней ночи.
Возгорание удалось потушить. В результате аварийной посадки погибли четыре человека погибли, двое пострадали – они были направлены в реанимацию. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии, принимаются все меры для спасения жизни пострадавших.
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Два человека выжили при падении самолета Ан-26 возле аэропорта Алматы в субботу, об этом сообщает Sputnik Казахстан.
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