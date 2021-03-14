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Крушение самолета в Казахстане: что известно о выживших

14.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два человека выжили при падении самолета Ан-26 возле аэропорта Алматы в субботу, об этом сообщает Sputnik Казахстан.



Военный самолет, направлявшийся по маршруту Нур-Султан – Алматы, пропал с радаров возле аэропорта. На борту находилось шесть военнослужащих.

Воздушное судно совершило аварийную посадку и загорелось. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и реанимационные бригады, спасательные работы проводились до поздней ночи.

Возгорание удалось потушить. В результате аварийной посадки погибли четыре человека погибли, двое пострадали – они были направлены в реанимацию. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии, принимаются все меры для спасения жизни пострадавших.
 
 
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Два человека выжили при падении самолета Ан-26 возле аэропорта Алматы в субботу, об этом сообщает Sputnik Казахстан.
 
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