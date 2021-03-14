Болельщики мадридского "Реала" высказались за возвращение португальца Криштиану Роналду, пишет AS.





Накануне в СМИ появилась информация о планах туринского "Ювентуса" летом расстаться с 36-летним нападающим из-за его высокой зарплаты (31 миллион евро в год). Туринцы готовы отпустить Роналду не менее чем за 60 миллионов евро. Агент футболиста Жорже Мендеш уже связался с руководством "Реала" и обсудил возможность трансфера.









фото: Reuters





Издание провело опрос среди болельщиков мадридского клуба, чтобы выяснить, как они оценивают потенциальный переход Роналду.





пишет sputnik.by Сообщается, что около 46% проголосовавших высказались против этого трансфера, 54% - за. В голосовании приняли участие более 100 тысяч болельщиков,sputnik.by





В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи.





Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.











