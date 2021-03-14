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Степан Путило дистанцируется от протестов

14.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из администраторов признанного в Беларуси экстремистским известного телеграм-канала «Степан Путило заявил, что фильм-расследование о Президенте Александре Лукашенко «Золотое дно» команда не планировала выпускать под протесты.




Об этом он рассказал в интервью изданию DW.


«Мы больше не помогаем людям в координации протестов. В августе из-за блокировки интернета они просили нас помогать немного координировать их действия, рассказывать где кто собирается. Сейчас мы уже отошли от этого, потому что люди организуются сами. Хотелось просто этим фильмом раскрыть глаза и показать, что творится крайний беспредел и что Лукашенко именно для этого удерживает власть. Он не хочет отдавать свои машины, отказываться от хобби. Для него эта тема очень болезненна», - сказал Путило.

Что касается продолжения «расследования», Путило отметил, что команда поставила дедлайн три недели.

«Надеюсь, что так и получится сделать. Постараемся больше не пропадать. Учимся на своих ошибках. И все организуем так, как надо», - добавил он.

Напомним, что фильм Путило уже собрал 5 миллионов просмотров. Однако Александр Лукашенко считает, что за тему его богатство "взялись зря" и утверждает, что их нет. Аналитики же уточняют, что никакого противоречия между фильмом и речами Александра Лукашенко нет, так как он считает своим все, что есть в Беларуси. 
 
 
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Один из администраторов признанного в Беларуси экстремистским известного телеграм-канала «Степан Путило заявил, что фильм-расследование о Президенте Александре...
 
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