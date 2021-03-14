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Курс биткоина стал резко расти вчера вечером
Источник материала: Партизан
Вечером 13 марта криптовалюта торговалась дороже $61,5 тыс.
Фото: ЕРА
13 марта стоимость биткоина превысила отметку в $61 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
Максимальное значение, которого достигла криптовалюта, составило $61 546 на 22.41. Позже биткоин незначительно подешевел.
Агентство Reuters отмечало, что криптовалюта дорожает благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.
Американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.,
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Вечером 13 марта криптовалюта торговалась дороже $61,5 тыс.
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