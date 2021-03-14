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В Аргентине протестующие напали на автобус с президентом страны
Источник материала: Хартия'97
В Аргентине протестующие напали на автобус с президентом страны
Видеофакт.
13 марта в аргентинской провинции Чубут местные жители напал на микроавтобус, в котором находился президент страны Альберто Фернандес, сообщает
Видео инцидента опубликовал 13 марта в Facebook аргентинский телеканал TN. На ролике видно, как несколько десятков человек обступили микроавтобус, не давая ему проехать и выкрикивая лозунги, а затем один из протестующих бросил камень и разбил боковое стекло с правой стороны машины. Микроавтобусу удалось покинуть место инцидента.
В Чубут Фернандес приезжал, чтобы ознакомиться с ситуацией, сложившейся после лесных пожаров, продолжающихся несколько дней, повредивших около 250 домов и ставших причиной гибели одного человека. Именно пожары и действия властей вызвали недовольство местных жителей, сообщает TN. По данным телеканала, президент не пострадал.
В Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес написал, что проявленное во время его визита насилие в Чубуте "не отвечает тому призванию, которое движет" им. Политик выразил уверенность, что население Чубута не разделяет таких насильственных действий.
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