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В Аргентине протестующие напали на автобус с президентом страны

14.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Аргентине протестующие напали на автобус с президентом страны

  • 14.03.2021, 10:09
В Аргентине протестующие напали на автобус с президентом страны

Видеофакт.

13 марта в аргентинской провинции Чубут местные жители напал на микроавтобус, в котором находился президент страны Альберто Фернандес, сообщает gordonua.com.

Видео инцидента опубликовал 13 марта в Facebook аргентинский телеканал TN. На ролике видно, как несколько десятков человек обступили микроавтобус, не давая ему проехать и выкрикивая лозунги, а затем один из протестующих бросил камень и разбил боковое стекло с правой стороны машины. Микроавтобусу удалось покинуть место инцидента.

В Чубут Фернандес приезжал, чтобы ознакомиться с ситуацией, сложившейся после лесных пожаров, продолжающихся несколько дней, повредивших около 250 домов и ставших причиной гибели одного человека. Именно пожары и действия властей вызвали недовольство местных жителей, сообщает TN. По данным телеканала, президент не пострадал.

В Twitter президент Аргентины Альберто Фернандес написал, что проявленное во время его визита насилие в Чубуте "не отвечает тому призванию, которое движет" им. Политик выразил уверенность, что население Чубута не разделяет таких насильственных действий.

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