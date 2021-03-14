ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали самую полезную для мужского здоровья рыбу

14.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самую полезную для мужского здоровья рыбу

2
  • 14.03.2021, 9:54
  • 2,490
Медики назвали самую полезную для мужского здоровья рыбу

Кроме того, этот продукт помогает сердцу и укрепляет кости.

Врач-диетолог и иммунолог назвала самую полезную рыбу для мужского здоровья и силы, пишет rbc.ua.

Диетологи не зря рекомендуют мужчинам налегать на рыбу, ведь этот продукт помогает сердцу, укрепляет кости и даже влияет на уровень мужского гормона.

Лосось

Этот вид рыбы чрезвычайно богат жирами омега-3, которые могут помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и имеют противовоспалительные свойства. При употреблении продукта также повышается уровень нейромедиатора дофамина - гормона радости, удовольствия и мотивации.

Тунец

Эта морская рыба содержит витамин D, который помогает укрепить кости. Врачи утверждают, что Витамин D также может помочь повысить уровень "мужского гормона" тестостерона.

Устрицы

Хотя устрицы и не относятся к виду рыб, но также являются дарами моря. А для мужчин - это настоящий подарок. Ведь устрицы - один из лучших природных источников цинка. Дефицит цинка считается одним из факторов, способствующих импотенции. Цинк играет роль не только в поддержании иммунной функции, но и в повышении уровня тестостерона, а также в производстве спермы и восстановлении клеток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, этот продукт помогает сердцу и укрепляет кости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко заявил, что его дорогие часы ему подарил Назарбаев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by