Источник материала: Хартия'97

Гималайская тактика салями по-китайски 1 14.03.2021, 9:45

Как Пекин «осваивает» спорные с соседями территории.

Нью-Дели — Воодушевленный своей бесплатной экспансией в Южно-Китайском море, режим Си Цзиньпина активизировал усилия по воспроизведению этой модели в Гималаях. В частности, Китай агрессивно строит множество новых деревень в спорных приграничных районах, чтобы расширить или укрепить контроль над стратегически важными территориями, которые Индия, Бутан и Непал пытаются удержать в пределах своих национальных границ, пишет Project Syndicate (перевод — inosmi.ru ).

Стратегическую составляющую стремления Китая заселить эти пустынные, необитаемые приграничные районы подчеркивает наращивание здесь числа новых военных объектов. Диапазон назначения этих объектов варьируется от станций радиоэлектронной борьбы и объектов противовоздушной обороны до подземных складов боеприпасов.

Военизированное строительство деревень Китаем вновь привлекло внимание региона к экспансионистской стратегии Си в то время, когда, несмотря на недавнее размежевание в одной области, в других местах десятки тысяч его военнослужащих задействованы в многочисленных противостояниях с военными силами Индии. Периодические стычки начались в мае прошлого года, после того, как Индия выразила свою тревогу, обнаружив, что китайские войска незаметно оккупировали горные вершины и другие стратегически выгодные позиции в ее северных приграничных районах Ладакха.

Недавно построенные Китаем приграничные деревни в Гималаях аналогичны его искусственно созданным островам в Южно-Китайском море, геополитическую карту которых режим Си перерисовал без единого выстрела. Режим Си продвигал свой экспансионизм в Южно-Китайском море посредством асимметричной или гибридной войны, ведущейся ниже порога открытого вооруженного конфликта. Этот подход сочетает обычную и нерегулярную тактику с небольшими постепенными территориальными посягательствами (или «тактики нарезки салями»), психологическими манипуляциями, дезинформацией, законностью и принудительной дипломатией.

Сейчас Китай применяет этот сценарий в Гималаях на приграничных землях. Гонконгская газета South China Morning Post, цитируя правительственный документ Китая, недавно сообщила, что Китай намерен построить в спорных районах Гималаев 624 приграничных деревни. Во имя «борьбы с бедностью» Коммунистическая партия Китая бессердечно искореняет тибетских кочевников и вынуждает их селиться в искусственно созданных приграничных деревнях в изолированных высокогорных районах. КПК также направила в такие деревни в качестве координаторов-резидентов этнических ханьцев, членов КПК.

Создание диспута там, где его раньше не было, обычно является первым шагом Китая к выдвижению территориальных претензий до того, как он украдкой попытается захватить желанную территорию. В авангарде такой стратегии режим Си часто использует гражданское ополчение.

Подобно тому, как Китай использовал флотилии гражданских рыболовных судов, поддерживаемых береговой охраной, для экспансионистских набегов в Южном и Восточно-Китайском морях, он посылал пастухов и скотоводов впереди регулярных войск в пустынные пограничные районы Гималаев для разжигания споров, а затем для установления контроля. Такой подход позволил ему «откусить» от гималайских территорий одно пастбище за другим.

В соответствии с международным правом, территориальные претензии должны строиться на непрерывном и мирном осуществлении суверенитета над соответствующей территорией. До сих пор притязания Китая на Гималаи основывались на подходе «кто сильнее, тот и прав», направленном на аннексию им все больших приграничных территорий соседних стран в Тибете. Построив новые приграничные деревни и переселив туда людей, Китай теперь может ссылаться на международное право в поддержку своих требований. Эффективный контроль является sine qua non (необходимым условием) серьезных территориальных притязаний в международном праве. Вооруженные патрули не являются проявлением эффективного контроля, в отличие от населенных пунктов.

Скорость и хитрость, с которой Китай, не обращая внимания на геополитические последствия, меняет ситуацию в Гималаях, отражают и другие моменты. Например, приграничные деревни будут ограничивать использование противоборствующими сторонами вооруженной силы, одновременно способствуя Китаю при сборе разведывательных данных и трансграничных операциях.

Спутниковые снимки показывают, как быстро выросли такие деревни с масштабными новыми дорогами и военными объектами. Правительство Китая недавно оправдывало строительство новой деревни на территории обширного индийского пограничного штата Аруначал-Прадеш, заявив, что оно «никогда не признавало» суверенитет Индии над этим регионом. Территориальные посягательства Китая не пощадили и одну из самых маленьких стран в мире, Бутан, и даже Непал, где действует прокитайское коммунистическое правительство.

Китай задумал свою программу создания приграничных деревень после того, как в 2017 году Си призвал тибетских пастухов селиться в приграничных районах и «стать защитниками китайской территории». В своем обращении Си заявил, что «без мира на территории у миллионов семей не будет мирной жизни». Но программа Си Цзиньпина «по борьбе с бедностью» в Тибете, которая с 2019 года неуклонно набирает обороты, сосредоточена на циничном перемещении бедных на территории соседних стран.

Отголоски морской экспансии Китая распространяются и на окружающую среду Гималаев. Как заявил международный арбитражный трибунал, строительство острова Кси в Южно-Китайском море «нанесло серьезный ущерб окружающей среде коралловых рифов». Аналогичным образом строительство Китаем деревень и военных объектов в приграничных районах угрожает нанести ущерб экологически уязвимым Гималаям, где находятся истоки великих рек Азии. Ущерб, нанесенный окружающей среде, уже очевиден на некогда нетронутом Плато Доклам, на которое претендует Бутан, и которое Китай после его захвата в 2017 году трансформировал в мощную милитаризованную зону.

Начальник индийской армии Манодж Нараване недавно заявил, что китайская тактика салями «не сработает». Такая значительная военная держава, как Индия, изо всех сил пытается найти эффективные способы противодействия территориальному расширению Китая вдоль одной из самых негостеприимных и коварных границ мира.

Для создания новых реалий на местах китайская агрессия без выстрелов использует гражданских лиц, поддерживаемых военными, и это затрудняет защиту, поскольку ей необходимо противодействовать, не прибегая к открытому бою. Хотя Индия ответила крупномасштабным военным развертыванием, китайские войска по-прежнему контролируют большую часть территорий, захваченных ими почти год назад. На сегодняшний день стратегия Китая доказывает на суше такую же эффективность, как и на море.

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