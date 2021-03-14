ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американские конгрессмены потребовали немедленно освободить Игоря Лосика

14.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Американские конгрессмены потребовали немедленно освободить Игоря Лосика

  • 14.03.2021, 9:23
  • 1,710
Американские конгрессмены потребовали немедленно освободить Игоря Лосика

Заявление опубликовали представители обеих партий в Конгрессе США.

Конгрессмены Джеймс Макговерн и Кристофер Смит, сопредседатели комиссии по правам человека в Конгрессе США, опубликовали заявление в связи с преследованием блогера Игоря Лосика, сообщает «Радыё Свабода».

Демократический и республиканский конгрессмены выразили свою обеспокоенность новыми обвинениями против Игоря, осудили давление на прессу в Беларуси и призвали власти страны немедленно освободить всех политических заключенных.

«Мы шокированы и смущены информацией об ухудшении здоровья и морального духа Игоря. Мы призываем его не отказываться от надежды и получать силу от своих сторонников в Беларуси, Соединенных Штатах и во всем мире, - говорится в заявлении, - Игорь и другие политзаключенные должны быть немедленно освобождены».

Двухпартийная комиссия по правам человека имени Тома Лэнтаса, состоящая из членов Палаты представителей США, продвигает, защищает и выступает за международные права в области прав человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление опубликовали представители обеих партий в Конгрессе США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латынина: «Посреди страны стоял огромный дворец, пока не превратился в руины»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by