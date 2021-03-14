ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: Беларусь — один большой БМЗ, а дефолт уже происходит

14.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Эксперт: Беларусь — один большой БМЗ, а дефолт уже происходит

2
  • 14.03.2021, 9:17
  • 3,370
Эксперт: Беларусь — один большой БМЗ, а дефолт уже происходит

Положение дел в экономике ускоряет крах режима.

Reuters назвал белорусскую экономику нестабильной, на грани дефолта. Это значит, что нашей стране все сложнее выплачивать растущий госдолг. В этом Беларусь похожа на Ямайку, Тунис, Эквадор, Лаос, Бахрейн, Шри-Ланку, Эфиопию и Оман, сообщает «Еврорадио».

От дефолта госпредприятий к дефолту страны

Руководитель проекта Open Tenders Владимир Ковалкин говорит, что страна уже в дефолтном состоянии, но пока неизвестно, когда начнется его острая фаза.

— Происходит переоформление большого количества необслуживаемых долгов госпредприятий, которые обеспечивались гарантиями правительства, с банковских долгов на долги бюджета. Началось это с колхозов, пищевки, а теперь мы знаем, что это произошло с БМЗ.

Так банкротство, которое до того угрожало государственным бизнесам, развивается до масштабов всей страны.

— Дефолт уже происходит, просто медленно. Не так ярко, как в России в девяностые. Что произошло с БМЗ? Дефолт, неспособность платить по собственным долгам. И эта ситуация нарастает. Если бы госпредприятия банкротились, их долг оставался бы их долгом, а не долгом бюджета. Это тяжело. Возможно, пришлось бы помогать банкам, которые бы потеряли ресурсы. Но, по крайней мере, эту гангрену можно было бы ампутировать.

Поскольку этого не происходит, проблема будет усугубляться и приведет к тому, что растущий госдолг будет тяжело обслуживать, не лишая доходов пенсионеров и бюджетников.

— Будут сокращаться инвестиции в инфраструктуру. Это значит проблемы с ЖКХ и, например, экологические проблемы. То есть путь, который выбрал режим Лукашенко, — это путь медленного скатывания в состояние натурального первобытного состояния.

Дефицит бюджета будет расти

Помимо того, что нужно оплачивать долги, белорусскому бюджету нужно как-то закрывать дефицит, который планировался изначально — но с тех пор тоже успел вырасти. В начале марта Минфин уточнил исполнение бюджета на 2021 год. Закладывался дефицит в 4 млрд рублей, а теперь озвучивается цифра в 5,6 млрд рублей.

Владимир Ковалкин предполагает, что увеличение разрыва между доходами и расходами связано с переоформлением части долга БМЗ.

— Этот дефицит вырос примерно на те долги, которые будут выплачены за счет бюджета. Минфин разместил валютные облигации и таким образом переоформил долги БМЗ в долги бюджета перед банками. Подобная ситуация в 2020 году наблюдалась с переоформлением долгов предприятий КХП. Тогда тоже достаточно сильно выскочил дефицит.

Эксперт отмечает: если ничего не изменится, ситуация с дефицитом бюджета будет ухудшаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Положение дел в экономике ускоряет крах режима.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнік польскай амбасады ў Менску пракамэнтаваў скандал пасьля імпрэзы ў Берасьці, які скончыўся высылкай дыпляматаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by