Источник материала: Хартия'97

Эксперт: Беларусь — один большой БМЗ, а дефолт уже происходит 2 14.03.2021, 9:17

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Положение дел в экономике ускоряет крах режима.

Reuters назвал белорусскую экономику нестабильной, на грани дефолта . Это значит, что нашей стране все сложнее выплачивать растущий госдолг. В этом Беларусь похожа на Ямайку, Тунис, Эквадор, Лаос, Бахрейн, Шри-Ланку, Эфиопию и Оман, сообщает «Еврорадио» .

От дефолта госпредприятий к дефолту страны

Руководитель проекта Open Tenders Владимир Ковалкин говорит, что страна уже в дефолтном состоянии, но пока неизвестно, когда начнется его острая фаза.

— Происходит переоформление большого количества необслуживаемых долгов госпредприятий, которые обеспечивались гарантиями правительства, с банковских долгов на долги бюджета. Началось это с колхозов, пищевки, а теперь мы знаем, что это произошло с БМЗ .

Так банкротство, которое до того угрожало государственным бизнесам, развивается до масштабов всей страны.

— Дефолт уже происходит, просто медленно. Не так ярко, как в России в девяностые. Что произошло с БМЗ? Дефолт, неспособность платить по собственным долгам. И эта ситуация нарастает. Если бы госпредприятия банкротились, их долг оставался бы их долгом, а не долгом бюджета. Это тяжело. Возможно, пришлось бы помогать банкам, которые бы потеряли ресурсы. Но, по крайней мере, эту гангрену можно было бы ампутировать.

Поскольку этого не происходит, проблема будет усугубляться и приведет к тому, что растущий госдолг будет тяжело обслуживать, не лишая доходов пенсионеров и бюджетников.

— Будут сокращаться инвестиции в инфраструктуру. Это значит проблемы с ЖКХ и, например, экологические проблемы. То есть путь, который выбрал режим Лукашенко, — это путь медленного скатывания в состояние натурального первобытного состояния.

Дефицит бюджета будет расти

Помимо того, что нужно оплачивать долги, белорусскому бюджету нужно как-то закрывать дефицит, который планировался изначально — но с тех пор тоже успел вырасти. В начале марта Минфин уточнил исполнение бюджета на 2021 год. Закладывался дефицит в 4 млрд рублей, а теперь озвучивается цифра в 5,6 млрд рублей.

Владимир Ковалкин предполагает, что увеличение разрыва между доходами и расходами связано с переоформлением части долга БМЗ.

— Этот дефицит вырос примерно на те долги, которые будут выплачены за счет бюджета. Минфин разместил валютные облигации и таким образом переоформил долги БМЗ в долги бюджета перед банками. Подобная ситуация в 2020 году наблюдалась с переоформлением долгов предприятий КХП. Тогда тоже достаточно сильно выскочил дефицит.

Эксперт отмечает: если ничего не изменится, ситуация с дефицитом бюджета будет ухудшаться.

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