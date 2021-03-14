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Дмитрий Григорович. Джентльмен, бичующий пороки cвоего времени

14.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Дмитрий Григорович. Джентльмен, бичующий пороки cвоего времени

Его рассказы о крепостном праве радикальнее тургеневских "Записок охотника". Автор воспоминаний, где Достоевский, Островский, Толстой предстают как живые. Предсказал великий талант Чехова самому Чехову. 

© Sputnik Констанция Ждановская
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В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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Первый русский писатель-деревенщик. Француз по матери, в детстве говорил по-русски с акцентом. Позже – знаток русской деревни и народного языка.
 
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