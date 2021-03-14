Выпуск Jaguar E-Type 60 Collection посвятили 60-летию классического спорткара

Источник материала: Tut.by

15 марта Jaguar отметит 60-летие модели E-Type, в 1961 году ставшей настоящей сенсацией Женевского автошоу. Спустя шесть десятилетий E-Type 60 Collection воздает честь легендарному спорткару.





Речь идет о шести парах купе и родстеров E-Type, воссозданных и доработанных силами подразделения Jaguar Classic — всего англичане подготовят 12 отреставрированных машин. Шесть купе серии E-Type 60 Collection окрасят в серый цвет Flat Out Grey, а интерьер с элементами оригинального автомобиля 1961 года получит отделку кожей Smooth Black. Остальные шесть спорткаров исторической серии — это родстеры в зеленом цвете Drop Everything Green и с интерьером, отделанным кожей Suede Green и также декорированным особыми деталями 1961 года.









Главной же особенностью E-Type 60 Collection является изготавливаемая вручную более ста часов металлическая гравировка на центральной консоли — для каждой из двух версий коллекционных машин она уникальная. У купе на гравировке изображена стилизованная карта с ключевыми точками маршрута от Ковентри до Женевы, пройденного в 1961 году менеджером по связям с общественностью Бобом Берри, наброском E-Type и словами «Я думал, ты никогда сюда не доберешься» — это отсылка к реакции основателя Jaguar сэра Уильяма Лайонса на прибытие Боба за несколько минут до открытия автосалона в Женеве.





На родстере же гравировка отображает другую фразу Лайонса, адресованную Норману Дьюису, испытателю Jaguar — «Бросай все и привози E-Type с открытым верхом». Все дело в том, что реакция посетителей женевской выставки на купе, показанное 15 марта и доступное для тест-драйвов лишь в одном экземпляре, была такой ошеломительной, что второй автомобиль пришлось пригнать в Швейцарию в ту же ночь.





Спорткары E-Type 60 Collection получили также памятные логотипы, модернизированную систему охлаждения, мультимедиа-систему Jaguar Classic со встроенной спутниковой навигацией и руль с ободом из бука (как у моделей 1961 года) и кнопкой звукового сигнала из 24-каратного золота.





Под капотом E-Type 60 Collection скрывается 3,8-литровая рядная «шестерка» (265 л.с.) с легкосплавным радиатором 1961 года, электрическим охлаждающим вентилятором и электронным зажиганием. Пару мотору составляет специально разработанная 5-ступенчатая «механика», выхлопная система — из нержавеющей стали. В комплекте со всеми E-Type 60 Collection идет специальный чехол на автомобиль, набор инструментов и сумка для хранения домкрата.





В Великобритании каждая из шести пар E-Type 60 Collection обойдется заказчику примерно в 850 тысяч фунтов.

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